Il Sole 24 Ore rinnova e rafforza gli appuntamenti dedicati al comparto moda

Il Sistema Moda del Sole 24 ORE si rinnova e rafforza a partire da questa settimana in concomitanza con l’avvio della Fashion Week milanese. Il Sole 24 Ore, che ogni giorno racconta sulle pagine di Finanza & Mercati e di Economia & Impresa il business del settore moda e delle sue evoluzioni, dedica nuovi spazi e aumenta le occasioni di racconto e approfondimento del comparto in tutte le sue declinazioni, sia in occasione dei tradizionali appuntamenti con le principali Sfilate sia in altri momenti dedicati nel corso di tutto l’anno.

La prima novità vede l’anticipo al venerdì dell'appuntamento settimanale con le pagine di .Moda, che ogni settimana raccontano l’economia del sistema moda e delle sue filiere. Non solo, la moda sarà protagonista sulle pagine del quotidiano anche in occasione dei grandi appuntamenti con le Sfilate, proprio a partire dalla Fashion Week in corso questa settimana a Milano: dopo la pubblicazione sul Sole 24 Ore di mercoledì 20 febbraio dei dati esclusivi di Airbnb sulle presenze straniere, si prosegue giovedì 21 febbraio con il racconto del primo giorno di sfilate, venerdì 22 febbraio con lo Speciale di .Moda e domenica 24 febbraio con le pagine di .Lifestyle.





I temi del lusso, della moda, della creatività, del design e dell'artigianalità d'alta gamma saranno poi protagonisti tutto l'anno in una serie di Speciali che andranno ad affiancarsi ai consueti Rapporti annuali del Sole 24 Ore: ai Rapporti su Orologi e Design si affiancheranno gli Speciali sul Beauty, sugli Accessori e sui Gioielli fornendo agli investitori pubblicitari una nuova opportunità di visibilità che vanta 6 pubblicazioni annuali allegate al quotidiano.

Le novità non finiscono qui. Anche il fronte digital del Sole 24 Ore si arricchisce e aumenta i contenuti editoriali e i contributi multimediali dedicati al mondo del fashion. Due nuove sezioni, “Innovazione” e “Storie d’impresa”, e più video, photogallery, analisi e approfondimenti: il canale online Moda24 del Sole 24 Ore si evolve e si rafforza, puntando a essere la piattaforma per raccontare tutto ciò che è «disruptive» per il settore e che, come tale, può dar forma al suo futuro.

Con la sezione “ Innovazione ” aumenta pertanto l’attenzione al rapporto della moda e della cosmetica con il mondo digitale e le nuove tecnologie, con le sue ricadute sulla filiera produttiva, sul retail, sul rapporto con i clienti, anche tramite la selezione e il racconto di start up. Più spazio anche alla sostenibilità, ambientale e sociale, elemento sempre più strategico per un’industria da tempo impegnata a ridurre il suo impatto sul pianeta. Con “ Storie d’impresa ” prosegue il racconto della manifattura del sistema moda e beauty, le eccellenze del made in Italy ma anche quelle internazionali, tramite gli incontri con gli imprenditori, l’indagine delle strategie aziendali, i numeri. Moda24 diventa anche più multimediale con un’arricchita proposta di video, article e photogallery che spiegano il settore per immagini. Nella sezione "Sfilate" non mancano le photogallery e le recensioni delle collezioni donna e uomo durante le Fashion Week.

Ad aggiungere valore all'intera offerta del Sistema Moda del Sole 24 Ore contribuiscono i periodici How to Spend It, magazine dedicato al lusso e al lifestyle nato dalla prestigiosa collaborazione con il Financial Times che si è arricchito dal 2018 del supplemento dedicato al design e arredo d'interni Superior Interior, e IL - il maschile del Sole 24 Ore coordinati da Nicoletta Polla Mattiot.