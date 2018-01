Il Sole 24 Ore: SYSTEM 24, qualità certificata da IAS

Da febbraio 2018 System24, la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 Ore, si doterà di una nuova politica commerciale digitale all’insegna della qualità, con l’obiettivo di creare valore per gli inserzionisti nel rispetto degli utenti e lo fa interpretando ed anticipando limitazioni e tendenze del mercato.

Nell’ultimo anno, infatti, insieme al contrasto delle fake news è aumentata l’attenzione delle aziende per la «brand safety», ovvero all’esposizione del proprio marchio su siti con contenuti inappropriati o di notizie false, e per la verifica dell’effettiva visualizzazione della pubblicità e diverse associazioni come UPA in collaborazione anche con Fedoweb e Fcp AssoInternet hanno pubblicato manuali sulla trasparenza relativa alla filiera tecnologica, alla gestione dei dati e ad un più consapevole utilizzo di internet dal punto di vista pubblicitario.

In questo contesto System24 ha deciso di rispondere alle nuove esigenze del mercato gestendo al meglio i Kpi’s qualitativi dei propri siti: Brand Safety, Viewability, Adfraud e affollamento in pagina. Certificati grazie alla tecnologia di ad verification delle campagne e dell’inventory da parte di IAS (Integral Ad Science) – partner con il più alto numero di certificazioni del Media Rating Council.

“Siamo convinti che noi editori, per primi, dobbiamo da un lato evitare di erogare troppi formati pubblicitari e formati troppo invasivi per permettere la migliore fruizione dei contenuti agli utenti e dall’altro dobbiamo contestualmente verificare e garantire elevati standard per i principali Kpi in modo da assicurare il pieno ritorno alle campagne pubblicitarie dei clienti. La nostra è una chiara scelta editoriale e commerciale, di rispetto per i lettori e di creazione di valore per i clienti” spiega Massimo Pietro Colombo, Direttore Generale Commerciale del Gruppo 24 ORE e Direttore Generale della concessionaria System24.

Dalle auto analisi eseguite da System24 nel mese di dicembre 2017 sull’insieme dei siti del proprio network con il software IAS, emerge che il network WebSystem24 è brand safe per il 98,1%, superando di più di due punti percentuali il benchmark del mercato italiano.

Per quanto riguarda la Viewability “abbiamo lavorato su tutti i formati, apportando modifiche al posizionamento in pagina, rendendo ad esempio sticky l’mpu sul Sole24Ore.com (inizialmente sull’home page e a seguire su tutte le pagine del sito). Stiamo ottimizzando ulteriormente l’area dei pre-roll. Grande sarà la focalizzazione nella misurazione dei kpi’s dell’area video da cui ci attendiamo un ulteriore forte incremento della domanda ma le cui regole d’ingaggio dovranno tenere conto dell’elevato valore che rappresentano per tutti gli editori in termini di investimento” aggiunge Luca Paglicci, Direttore Digital Marketing & Advertising del Gruppo 24 ORE, che continua: “Abbiamo poi misurato la quantità e la tipologia delle posizioni pubblicitarie dei nostri siti, decidendo di eliminare overlay e formati che coprono significativamente il contenuto alla lettura da parte dell’utente. Abbiamo inoltre ridotto le posizioni in pagina, es. i 3 formati Ticker, Leaderboard e Masthead insisteranno sulla stessa posizione (erogato uno solo per impression), diminuendo così l’affollamento e aumentando quindi anche l’efficacia delle campagne in termini di attenzionalità.” Grazie a questi interventi, nel momento in cui a metà febbraio Chrome rilascerà la versione del suo adblocker, che bloccherà i formati adv invasivi, il network WebSystem24 sarà compliance ed “immune”.

“Con le azioni di ottimizzazione che abbiamo messo in campo ci siamo autodisciplinati, certificandoci anche IAS: abbiamo sottoposto il 100% dell’inventory display e video a IAS, per metterci dalla parte di chi pianifica ed essere conformi ai Kpi’s giustamente richiesti oggi dal mercato” afferma Massimo Colombo che conclude: “a conferma del nostro impegno per la qualità e per la trasparenza ci sottoponiamo alla misurazione da parte di una società terza che garantisce l’alto livello oggettivo di brand safety del nostro Network”. Per rendere evidente tutto questo, a partire da fine febbraio 2018, i 18 siti del network WebSystem24 riporteranno il logo IAS, un «bollino di qualità» che garantisce che le pagine sono sottoposte a certificazione dei Kpi’s.