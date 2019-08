Il Sole 24 Ore vende il 49% di Business School 24 e riacquista il Ramo Eventi

Il Sole 24 ORE S.p.A. comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la sottoscrizione di un accordo con Education Acquisition Limited, società interamente controllata da Palamon Capital Partners LP. L’accordo ha ad oggetto la cessione della residua partecipazione del 49% detenuta da Il Sole 24 ORE S.p.A. in Business School 24 S.p.A. ed il riacquisto del ramo “Eventi”.

Il suddetto accordo si colloca nel più ampio processo di cessione, da parte de Il Sole 24 ORE S.p.A., di Business School 24 S.p.A. avviato già nel corso del 2017. A fronte delle suddette cessioni sino alla data odierna concretizzatesi, Il Sole 24 ORE S.p.A. ha incassato un importo pari ad Euro 38,4 milioni di euro e vanta una componente di pagamento differito pari a 4,1 milioni di euro.

Si rammenta che tale accordo segue alla sottoscrizione di un Memorandun of Understanding oggetto di comunicato stampa pubblicato in data 31 maggio 2019.

Il corrispettivo per la cessione è fissato in euro 21,5 milioni (comprensiva della componente differita sopra descritta) di cui euro 5 milioni alla data di esecuzione della cessione ed euro 16,5 al più tardi entro il 31 dicembre 2021. Tale cessione si pone come premessa per la realizzazione di una scissione asimmetrica e non proporzionale con l’assegnazione del ramo “Eventi” da Business School 24 S.p.A. ad una società interamente posseduta da Il Sole 24 ORE S.p.A.. All’esito di siffatta scissione la beneficiaria sarà interamente posseduta da Il Sole 24 ORE S.p.A. mentre Business School 24 S.p.A., in qualità di società scindenda, sarà interamente posseduta da Education Acquisition Limited. Si prevede che le assemblee per l’approvazione del progetto di scissione si tengano entro e non oltre il 30 settembre 2019, contestualmente all’esecuzione della cessione.

Nel Piano Industriale 2019-2022 non sono riflessi gli effetti dell’operazione e le maggiori entrate di cassa andranno a supporto degli investimenti già previsti e delle nuove iniziative per lo sviluppo del business.