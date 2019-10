Il Wi-Fi 6 cerca di vincere contro il 5G

Qual è la comunanza tra gli ultimi iPhone, il Galaxy Note 10 Samsung, la nuova scatola SFR e l'aeroporto John Wayne, in California? Tutti hanno adottato il Wi-Fi 6, come spiega LesEchos, l'ultimo standard di questa tecnologia che sarà quattro volte più veloce e sarà in grado di connettere diverse dozzine di dispositivi contemporaneamente.

Il processo di certificazione è stato avviato il 16 settembre, il Wi-Fi 6 sarà ora molto diffuso nelle telecomunicazioni. Entro la fine del 2020, oltre 1,6 miliardi di dispositivi offriranno, secondo la Wi-Fi Alliance. Oggi, il Wi-Fi (tutte le generazioni) è utilizzato in 13 miliardi di prodotti in tutto il mondo e sostiene già oltre la metà del traffico Internet globale.

"Questa è la prima volta nella storia del Wi-Fi, che avremo così tanti progressi", dice entusiasta Kevin Robinson, vice presidente del marketing all'interno di Wifi-Alliance. "L'impatto del Wi-Fi spesso passa inosservato. Eppure anche il commercio internazionale dipende da questo! Wi-Fi 6 è lì, è una realtà, le aziende stanno offrendo i loro prodotti".

In Francia, il prossimo standard di telefonia mobile è previsto per il 2020. Gli operatori di telecomunicazioni dovranno prima acquistare in autunno le preziose licenze 5G. Il Wi-Fi utilizza comunque frequenze libere, la versione 6 potrebbe arrivare quest'estate in Francia, sull'ultima scatola di SFR. L'operatore controllato da Patrick Drahi lo aveva reso il suo argomento commerciale numero uno.

I suoi concorrenti avevano quindi minimizzato questa innovazione, spiegando che pochi smartphone erano comunque compatibili. Ma l'arrivo ai primi di settembre, il nuovo iPhone 11 che supporta il Wi-Fi 6 mostra che questo standard viene gradualmente installato. Orange potrebbe a sua volta proporlo il prossimo 9 ottobre nel prossimo riquadro.

Bouygues Telecom, da parte sua, riconosce: "Oggi, lanciare un box senza Wi-Fi 6 sembra difficile. Per il momento, gli smartphone compatibili sono modelli di fascia alta. Ma non appena la lampadina collegata terrà conto dello standard, ci sarà una vera mania."

Il 5G per l'esterno, il Wi-Fi per l'interno

Il Wi-Fi 6 ha molti vantaggi, come precisa LesEchos. Innanzitutto, a differenza del Wi-Fi 5, collega dozzine di dispositivi contemporaneamente. "Oggi, in una famiglia media di quattro persone, ci sono almeno quattro telefoni sullo stesso Wi-Fi, per non parlare di smartphone, tablet, uno o più PC professionali, una TV connessa... Si può vedere che il numero di dispositivi per famiglia sta aumentando più rapidamente del tasso di consumo" spiega Christian Gacon, direttore delle reti fisse di Orange Labs.

Ma il 5G non dovrebbe alleviare il problema. Rispetto al 4G, il 5G utilizza bande ad alta frequenza. Questi certamente si diffondono più lontano ma penetrano meno bene all'interno degli edifici. Per questo motivo, il 5G verrà utilizzato principalmente all'aperto e Wi-Fi al chiuso.

"Queste sono due tecnologie complementari", riprende Kevin Robinson, "Ad esempio, il Wi-Fi 6 non consentirà lo sviluppo di auto autonome!" Nel mondo industriale, il 5G sarà essenziale per usi che richiedono un tempo di risposta molto basso (latenza) (come l'auto autonoma) e la lunga autonomia. Wi-Fi 6 è più adatto per usi a corto raggio.+

Altri sono più misurati. "Il Wi-Fi 5 è già molto potente e supporterà i prossimi dieci anni. Wi-Fi 6 è per i prossimi venti anni. Porta un miglioramento, allo stesso modo in cui l'iPhone XS è un po 'meglio dell'iPhone X ... Dal mio punto di vista, la vera rottura è arrivata con il Wi-Fi 5" tempera Marc Taieb, presidente e fondatore di Wifirst, una start-up che fornisce Wi-Fi in 700.000 camere d'albergo. Oggi, l'80% dei circa 150.000 chioschi installati dall'azienda offre il Wi-Fi 5. Wifirst inizierà il Wi-Fi 6 nel 2020, con l'obiettivo di raggiungere il 50% del parco entro il 2021.