Ilaria Dalla Riva nuovo direttore HR e Organizzazione di Vodafone Italia

Vodafone è uno dei grandi gruppi internazionali dove la strategia e la gestione delle risorse umane è sempre tenuta in grande riguardo. Ecco che l'incarico di direttore HR e Organizzazione per la terza volta tocca a una manager donna. La nomina di Ilaria Dalla Riva, che risponderà all’amministratore delegato Aldo Bisio, è la prova di questa mission.

Come spiega Prima Online Dalla Riva, che succede a Donatella Isaia dal 2015 direttore risorse umane e organizzazione, ha una lunga e importante esperienza in vari gruppi anche con estensioni internazionali. Inizia la sua carriera nella consulenza in Faber, in Sky Italia è stata vice president Human Resources and Facility Management. In Ceva Logistics è stata BU Human Resources director con responsabilità in Sud Europa, Middle East & Africa e in TNT Post Group con il ruolo di direttore Personale, Organizzazione e Comunicazione Interna per l’Europa e il Sud America.

Laureata in filosofia, sposata e con una figlia, Dalla Riva è stata membro del Cda Widiba del Gruppo Montepaschi, consigliere Cda Mps Leasing e Factoring Banca per i Servizi Finanziari per le Imprese, nel Cda Consel Consorzio Elis Scarl e nel comitato di coordinamento dell’Osservatorio Permanente Giovani Editori.