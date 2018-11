Illumia, Bernardi "Imprenditore dell'anno" nella categoria "Innovation"

Marco Bernardi, presidente di Illumia, ha vinto il titolo di “Imprenditore dell’anno” nella categoria “Innovation & Digital Transformation”, nell’ambito della ventiduesima edizione del celebre Premio Ernst & Young, che ogni anno premia quegli imprenditori che con impegno e perseveranza hanno creato e sostenuto con successo la crescita della propria azienda.

Illumia, azienda indipendente nella vendita di energia elettrica e gas, si conferma così uno dei più interessanti family business del panorama italiano. Una realtà giovane e coraggiosa di Bologna che con determinazione e intraprendenza sfida i colossi del mercato posizionandosi tra i player energetici più audaci del territorio nazionale. Ma soprattutto una start up partita con una manciata di collaboratori, in gran parte neolaureati, che a distanza di 15 anni vanta un fatturato di quasi un miliardo di euro, quinto brand energetico a livello di riconoscibilità nel mercato nazionale, quasi 200 dipendenti con un’età media di 33 anni. E grandi progetti per il futuro: diventare il 5° player del mercato anche come numero di clienti forniti.

“Gli imprenditori che ogni anno premiamo sono persone che vanno esattamente nella direzione che tutti auspichiamo per il rilancio della nostra economia; sono imprenditori che hanno dimostrato di interpretare al meglio il loro ruolo con intraprendenza. Sono il modello a cui occorre ispirarsi” ha dichiarato Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia “Lo spirito imprenditoriale che si percepisce ogni anno è prima di tutto un’assunzione di responsabilità e la volontà di realizzare le proprie ambizioni.”

La cerimonia, che è si è tenuta oggi a Palazzo Mezzanotte di Milano ha visto la premiazione dei vincitori di ciascuna categoria, Industrial Products, Food & Beverage, Fashion & Design, Innovation & Digital Transformation, Family Business e Globalization, scelti personalmente da una Giuria indipendente composta da noti esponenti del mondo delle istituzioni, dell'economia e dell'imprenditoria.

“Noi di Illumia siamo convinti che è nel rispondere ai bisogni che la realtà sollecita che si creano le grandi idee, prendendosi il rischio di percorrerle, senza aver paura di sbagliare.” ha dichiarato Marco Bernardi, Presidente di Illumia. “Per questo il premio ricevuto questa sera è così importante. Innovazione per noi significa innanzitutto curiosità e coraggio, quando ci si muove così è sempre, a prescindere, un successo. Ma la strada da fare insieme è ancora lunga e non abbiamo nessuna voglia di fermarci.”