In Asia la tv italiana fa da comparsa. Ecco chi c'è a Singapore. Nomi e foto

Secondo giorno all'Asia TV Forum (ATF), la fiera Tv per il mercato sud-east asiatico che si svolge annualmente a Singapore la prima settimana di dicembre. L'agenda di questo cronista indica, ore 10:00 foto di gruppo con gli operatori italiani, ore 12:00 foto di gruppo con gli operatori francesi, ore 12:30 foto di gruppo e pranzo con gli operatori giapponesi. Il giorno prima era stato il turno dei turchi. Ma questi ultimi sono in tale concorrenza tra loro che é impossibile riunirli tutti assieme, quindi si sono dovute fare visite individuali.

Il contingente italiano all'ATF é il piú piccolo di tutti i paesi presenti, ma con cinque societá partecipanti (di cui tre espositrici), rappresenta per il paese la migliore presenza che si sia registrata negli ultimi anni.

Naturalmente non c'é paragone con il contingente giapponese che é arrivato con 50 societá, né con la Francia con 37. Con 20 societá la Turchia non é tra i partecipanti piú numerosi, ma é sicuramente il paese che vende piú contenuti televisivi in questa regione. Stranamente é scarsa anche la presenza australiana (10 societá), considerando che spesso gli australiani fanno un volo di otto ore per un semplice weekend di shopping a Singapore. Bisogna considerare che nella regione Indo-Pacifica/Asia Pacifica, distanze e ore di volo sono cosí tante che non possono essere paragonate a quelle europee, e nemmeno a quelle americane. Basti pensare che per un viaggio New York-Londra bastano poco piú di cinque ore, mentre con lo stesso numero di ore di volo da Singapore si arriva appena alla "vicina" Hong Kong.

Di solito nel pomeriggio le attivitá della fiera rallentano notevolmente, pertanto dopo pranzo si potrebbe anche trovare l'occasione di prendere un pó di sole in piscina, specialmente per coloro che arrivano da New York — dopo oltre 20 ore di volo — dove le temperature si aggirano sui -4 C. A Singapore le temperature sono sui + 30 C con umiditá al 60%, sfortunatamente, dicembre é la stagione delle piogge, e se non piove, il cielo é quasi sempre nuvoloso.

Tornando alla presenza italiana all'ATF, comparivano Mediaset Distribution e Mediaset Italia (quest'ultima per lanciare il loro canale internazionale nel sud-est asiatico); Mondo TV, per vendere i loro contenuti di animazione e programmi per bambini e ragazzi; RaiCom per proporre fiction e un ampio catalogo di concerti, inclusi molti registrati alla Scala di Milano e Fenice di Venezia; e Rai Italia, per rafforzare la presenza del canale nel territorio.

Seppur fossero indicate nel catalogo della fiera, non siamo riusciti a contattare le altre societá italiane presenti, come Atlantyca e Lux Vide.

Mentre Mondo TV — rappresentata da Alessandro Venturi — é una veterana dell'ATF, per Rai Com si trattava della seconda partecipazione; allo stand vi erano Rita Lombardi per i programmi di musica classica, Alessandra Sottile per la fiction, e quest'anno si é aggiunta anche Benedetta Migliore di Rai Italia.

Mediaset, che ha partecipato per la prima volta ad ATF, era rappresentata da Claudia Marra per la vendita dei contenuti e Serena Petrecca per la diffusione del canale internazionale. Marra é arrivata a Singapore con "Il silenzio dell'acqua", una serie televisiva definita strategica, in quanto di grande successo, che permette poi di proporre anche altre offerte ai clienti. Il compito di Petrecca, invece, é piú difficile in quanto, non solo deve competere con il servizio giá affermato da Rai Italia, ma deve proporre un canale non distribuito via satellite (come nel caso delle Americhe ed Australia), ma distribuito alle affiliate con il ptotocollo Iptv, cioé tramite Internet.