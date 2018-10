ING Challenge 2018: vince Arbitryum la gara di startup per la banca del futuro

ING Challenge 2018, contest startup creato da ING Italia in collaborazione con H-FARM: prossimo appuntamento il 21 novembre a Roma

ING Challenge 2018 e il cambiamento del rapporto tra banche e clienti attraverso la tecnologia e la creazione di un ecosistema digitale da parte delle banche per poter offrire servizi innovativi. Questi i temi della tappa di Milano di ING Challenge 2018, il contest promosso dall’istituto finanziario ING in Italia in collaborazione con la piattaforma di innovazione H-FARM.

Ad aggiudicarsi la vittoria la startup Arbitryum che trasforma i siti di comparazione di prezzi in digital personal advisor, sfruttando il potere dei BigData. Al momento è presente con un’offerta sui settori di telefonia ma si propone di scendere presto in campo per il settore dell’energia, assicurativo e di prodotti finanziari.

Le altre due startup che hanno presentato i loro progetti innovativi durante la serata sono: Moneymour, startup che arriverà presto sul mercato per offrire un metodo di pagamento che fornisce prestiti istantanei per gli acquisti online, e Zillions, piattaforma che supporta le PMI nel controllo di gestione delle proprie finanze grazie ad un sistema di elaborazione, interpretazione ed archiviazione delle fatture ed altri documenti di spesa

Arbitryum è stata premiata per aver dimostrato di saper rispondere ad un’esigenza di mercato concreta con una soluzione già implementata e con un grande potenziale.

Il team di Arbitryum potrà prendere parte ad un bootcamp di 3 giorni nel campus di H-FARM e avrà la possibilità di vincere il premio finale di €10.000.

La prossima tappa dell’ING Challenge 2018 si terrà a Roma il 21 novembre e sarà focalizzata sul tema Green & Circular economy. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@ingchallenge.it.