Inpgi, no commissariamento fino a giugno. E i 20mila comunicatori da Inps

La protezione per l'Inpgi, che in base alle attuali norme garantisce l'istituto previdenziale dei giornalisti dal commissariamento fino al 31 dicembre prossimo, si estenderà fino al 30 giugno 2020 come spiega ItaliaOggi.

E' quanto prevede un emendamento governativo alla legge finanziaria che è in fase di definizione.

Contemporaneamente all'allungamento dei termini per lo scudo, verrà anticipata di sei mesi, dal 31 dicembre al 30 giugno 2020, la scadenza per la presentazione del bilancio attuariale dell'istituto di previdenza dei giornalisti italiani come precisa ItaliaOggi. Il bilancio attuariale serve alla verifica finanziaria del risanamento che nel frattempo l'Inpgi dovrebbe aver avviato.

La procedura fa riferimento all'allargamento della platea contributiva dell'Inpgi, con lo spostamento dei comunicatori (15-20 mila persone) dall'Inps all'istituto previdenziale dei giornalisti. Obiettivo, come spiega ItaliaOggi, il salvataggio di quest'ultimo