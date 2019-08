Instagram, arriva il fact checking per segnalare i post con informazioni false

Novità in arrivo per Instagram. In America il social network permetterà agli utenti di segnalare i post contenenti informazioni false. Un fact-check collaborativo, per bloccare i contenuti considerati falsi e, in particolare, ha introdotto uno strumento che consente agli utenti di segnalare i post che, a loro parere, contengono informazioni false.

Il compito di stabilire se davvero si tratti di fake news è poi demandato a programmi appositi di riconoscimento di immagini e al lavoro di 54 aziende partner che si occupano di fact checking, lavorando in 42 lingue. I contenuti indicati come falsi vengono rimossi non dalle timeline, ma dalle parti della app dove gli utenti cercano attivamente contenuti, come la tab «Explore» o le ricerche tramite hashtag.

Una novità che è derivata dalle critiche rivolte a Facebook. In un discorso tenuto a Vancouver, e diventato virale, Carole Cadwallar, giornalista dell’Observer autrice dell’inchiesta che ha scoperchiato lo scandalo Cambridge Analytica, ha accusato Facebook di avere messo in crisi le democrazie occidentali. Ma proprio la piattaforma di condivisione di immagini è stata indicata come quella più a rischio per il 2020 da un report indipendente commissionato dal Senato Usa.

Instagram inoltre è stata criticata per la rapidità con la quale, sulla piattaforma, venivano diffuse false notizie in campo medico.