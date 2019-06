Inter, Ecuba direttore dell’area Brand&Medi. In arrivo da Eurosport

L'Inter rinnova il suo quadro dirigenziale: dall’1 luglio entrerà in società Luigi Ecuba, che prenderà il ruolo di direttore dell’area Brand&Media, a diretto riporto dell’ amministratore delegato corporate, Alessandro Antonello.

Ecuba arriverà all'Inter da Eurosport dove ricopriva la carica di senior director dello Sports per l’Europa del Sud e capo dell’Italia. In precedenza era stato a Sky Italia e poi in Germania, sempre per la pay tv satellitare a pagamento oggi controllata dal colosso Usa Discovery.

All’Inter Luigi Ecuba avrà la responsabilità della tv, del web, dei social e del marketing, nel ruolo che nei mesi scorsi era di Matteo Pedinotti, che ad aprile è stato nominato come capo della comunicazione del club nerazzurro.