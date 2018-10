Internet of Robotic Things, frontiere dell’automazione per industria-terziario

Si è registrato già nel 2018 un aumento delle posizioni aperte nel settore della Robotica e dell’Automazione (+ 15%) con un fabbisogno di figure che è destinato a crescere e che coprirà l'intero processo produttivo, impattando anche sull’organizzazione dei servizi e del Terziario. Le nuove tecnologie e il digitale hanno già trasformato il modo di produrre e quello di lavorare. L’evoluzione è continua ed inarrestabile: è fondamentale per i giovani avere una preparazione adeguata per inserirsi nel modo delle imprese e accompagnare questa rivoluzione da protagonisti.

A tal proposito, Daniele Piparo, Direttore SIAM, e Francesco Epifania, CEO di Social Things srl, ci presentano una interessante e innovativa proposta formativa, gratuita, rivolta a giovani fino ai 29 anni: IoRT: l’evoluzione dell’automazione per l’industria e per il terziario. Capofila del progetto è la Società di Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (SIAM), ente storico milanese, accreditato presso la Regione Lombardia per l’erogazione di corsi di formazione professionale. Daniele Piparo, direttore del progetto, ci racconta che “Il progetto è frutto di un’esperienza consolidata nell’erogazione di corsi di formazione altamente tecnologici e innovativi.

Questo corso nasce dall’esigenza di rispondere al fabbisogno di adeguare i processi (produttivi e organizzativi) per affrontare la quarta rivoluzione industriale, rilevato nel mondo della produzione e dei servizi. Il nostro obiettivo è quello di creare un capitale umano che possa costituire una concreta risorsa di innovazione per lo sviluppo dell’impresa: le prime due edizioni del progetto hanno avuto esiti sorprendenti per più di 40 giovani partecipanti, in termini di occupabilità e qualità delle esperienze all’interno di realtà aziendali del settore.

A soli 3 mesi dal termine del percorso il 70% di loro lavora stabilente”. “Sulla base dell’esperienza passata, ci dice Francesco Epifania, la nuova edizione è stata ulteriormente arricchita dal punto di vista dei contenuti specialistici e dei laboratori per l’advanced manufacturing e si caratterizza per l’integrazione del mondo dell’internet delle cose con quello della robotica: abbiamo puntato sulla presenza di numerosi testimonial e specialisti del 4.0 in aula, oltre ad un fattivo coinvolgimento di aziende qualificate che ospiteranno presso le loro strutture aziendali una parte significativa del percorso”.

Caratteristica fondamentale di questo corso, infatti, è la presenza fattiva e sinergica di partner aziendali e istituzionali di rilievo quali il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” dell’Università degli Studi Milano, Istituti Tecnici Superiori milanesi, enti accreditati ai servizi per il lavoro e società specializzate per la ricerca e selezione del personale, aziende leader del settore ICT, società di consultancy, oltre che i più rappresentativi FabLab e maker space milanesi, web agency e start up innovative.

Il percorso è a numero chiuso, ha una durata di 1000 ore comprendenti: lezioni in aula, laboratorio e stage formativo; è rivolto a giovani fino a 29 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale di tecnico. Il percorso è totalmente gratuito ed è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse dal programma operativo di Regione Lombardia cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

L’avvio è previsto per il 30 Ottobre 2018 e per candidarsi è necessario inviare il proprio CV entro il 15 Ottobre 2018 all’indirizzo formazione@siam1838.it (per maggiori informazioni si rimanda al sito http://siam1838.it/internet-of-robotic-things-le-nuove-frontiere-dellautomazione-per- lindustria-e-per-il-terziario-4-0/)