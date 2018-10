Intesa Sanpaolo sostiene il XV Rapporto sulla comunicazione del Censis presentato oggi a Roma. Le parole di Fabrizio Paschina, Direttore Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo

I risultati del 15° Rapporto sulla comunicazione del Censis, realizzato con il sostegno di Intesa Sanpaolo, sono stati presentati oggi a Roma presso la Sala Capitolare del Senato. Fabrizio Paschina, Direttore Comunicazione e Immagine Intesa Sanpaolo, nel suo intervento ha commentato: “In Intesa Sanpaolo, misuriamo costantemente la nostra reputazione e sappiamo che, se aumentiamo anche solo di un punto il grado di familiarità con il brand, la reputazione della banca cresce di 4.4 punti. Ciò significa che chi ci conosce bene, ci apprezza maggiormente e si rende portavoce dei nostri valori e delle nostre iniziative. Per le marche non esistono rendite di posizione. Per mantenere alto il livello di fiducia nell’azienda, uno degli asset più importanti per ogni azienda, ma fondamentale per una banca, occorre innovare e comunicare facendo conoscere con continuità le proprie attività. La fiducia è alla base della reputazione: entrambe si costruiscono giorno per giorno studiando i target e coltivando con loro un dialogo aperto e costruttivo con contenuti di qualità tagliati per i diversi pubblici. Per questo sosteniamo il Rapporto sulla comunicazione del Censis: esso è una bussola utilissima per orientare le nostre valutazioni rispetto al mutevole approccio dei diversi pubblici alle piattaforme social, agli smartphone, alla web tv, al ritrovato ruolo dei media cosiddetti tradizionali e all’utilizzo combinato di tutti questi mezzi, ciò che nel Rapporto viene chiamato transmedialità”.