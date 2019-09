Intimissimi lancia il Bra twist per indossare il reggiseno in modo impeccabile

Intimissimi debutta con la nuova campagna BRA TWIST: protagonista e coreografa l’attrice Sarah Jessica Parker, insieme ad un gotha di talents tutto da scoprire.

Ancora una volta Intimissimi rivoluziona il modo di vivere l’intimo femminile pensando alle esigenze delle donne vere. E lo fa coinvolgendo un’icona di femminilità moderna e dinamica: l’attrice statunitense Sarah Jessica Parker.

Si aprano le danze. Sarah Jessica Parker diventa coreografa d’eccezione del Bra Twist Intimissimi, un ballo al femminile, un susseguirsi rituale e armonico di quattro piccole gestualità che ogni donna compie quando indossa il suo reggiseno preferito; un vero e proprio tutorial che insegna alle donne ad indossare alla perfezione il proprio reggiseno, partendo dalla sistemazione delle spalline, all’allacciatura dei gancetti posteriori passando per la sistemazione del seno all’interno delle coppe fino al gran finale: il twist; perché quali che siano i passaggi che una donna compie, Intimissimi sarà in grado non solo di aiutarla a individuare il reggiseno più adatto a lei, ma anche di insegnare come indossarlo in maniera impeccabile.

Perché Intimissimi è un vero bra specialist per donne e ragazze, in grado d’individuare - tra i suoi 40 e più reggiseni -, quello più adatto per sostegno e resa, senza mai tralasciare stile e raffinatezza.

Per Intimissimi ogni donna è diversa, ognuna con le sue peculiarità fisiche e caratteriali. Ciascuna sceglie e indossa un reggiseno differente per stile e caratteristiche in modo che il suo décolleté – così come la sua personalità – venga valorizzato al meglio.

In ogni mini-clip, per un totale di cinque, Sarah Jessica Parker, supportata di volta in volta da altre talent, presenterà anche le novità di stagione: il nuovo reggiseno della linea Vera (dedicata ai décolletées più voluttuosi, che hanno bisogno di un sostegno ad hoc), il nuovo super push-up di seta, il nuovo triangolo in cotone e quello in pizzo.

Infine, per un’esperienza 3.0, Intimissimi permetterà alle sue clienti di vivere una speciale avventura attraverso tecnologie di realtà aumentata. Con la fotocamera dello smartphone si potrà scannerizzare il QR Code presente nei negozi, nelle campagne on e offline e sui social, per entrare in contatto con l’avatar di Sarah Jessica Parker e – con lei – scegliere il reggiseno più adatto, danzare virtualmente con l’attrice, ripostare un virtual-selfie con lei, acquistare il reggiseno selezionato e molto altro ancora.

La campagna Bra Twist Intimissimi sarà globale e comprenderà – oltre agli spot TV – progetti digital, adv su carta stampata e affissioni worldwide.