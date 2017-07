iProspect Italia, Simona Petti Managing Director

Dentsu Aegis Network Italia ha ufficializzato la nominato di Simona Petti come nuova managing director di iProspect Italia, l’agenzia di digital performance marketing del gruppo.

Entrata in Dentsu Aegis Network lo scorso ottobre, Simona Petti ha iniziato la sua carriera nel digital marketing già negli anni dell’Università, collaborando con un’agenzia focalizzata sulle attività Sem/Seo. Dopo la laurea, si è trasferita da Roma a Milano. Ha lavorato per circa 7 anni in GroupM, prima in Mediacom, poi in Mindshare, dove è rimasta fino al 2014, anno in cui ha deciso di andare in Vodafone.

«L’arrivo in Dentsu Aegis Network ha rappresentato per me un’importante opportunità e ora mi aspetta una sfida avvincente», dichiara Simona Petti, che aggiunge: «iProspect è una realtà attiva e innovativa in ambito performance marketing. Partiamo da un livello di assoluta eccellenza, grazie ad una combinazione di persone di talento, capacità analitiche e tecnologia. Come managing director, voglio continuare a mantenere alti gli standard di qualità, accrescere ulteriormente la nostra natura performance, per essere sempre più vicini al business dei nostri clienti e contribuire al processo trasformativo del nostro Gruppo».

«Sono molto felice della nomina di Simona a pochi mesi dal suo ingresso nel nostro Gruppo», dice invece Mariano Di Benedetto, Chief Digital Officer di Dentsu Aegis Network. «Sono sicuro che grazie ai suoi valori, alla sua professionalità e visione sarà capace di guidare l’innovativo progetto di iProspect».

Nel suo ruolo di responsabile del digitale del Gruppo, Di Benedetto ha il compito di guidare tutte le operation per creare una cultura condivisa orientata all’eccellenza e all’innovazione. «In questi anni abbiamo portato la proposizione digitale di Dentsu Aegis Network ai vertici in Italia e all’interno del nostro network, grazie alla qualità delle persone, dimostrando che il digitale genera risultati di business. La sfida che ci attende è ambiziosa: offrire qualità, trasparenza, credibilità e valore per i Clienti, il mercato e la società. Il digitale è un driver di crescita per il nostro Paese ed è un privilegio giocare questa partita con i migliori talenti sul mercato», conclude il Chief Digital Officer di Dentsu Aegis Network.

Con l’ufficializzazione della nomina di Simona Petti, continua il processo di rinnovamento dei ruoli di vertice nelle varie agenzie del gruppo Dentsu Aegis Network Italia, che ha visto nelle ultime settimane diversi movimenti, tra cui le nomine di Marco Caradonna a nuovo Ceo di Carat Italia, Daniela Accinasio managing director di Vizeum e Michela Bellini nuova managing director di Isobar Italia.

fonte http://www.engage.it