Ipsos, Nicola Neri è il nuovo Amministratore Delegato in Italia

Cambio ai vertici di Ipsos. Da gennaio 2018 Jennifer Hubber ha assunto infatti un nuovo incarico globale a livello di gruppo e ha dunque lasciato il ruolo di amministratore delegato in Italia della società operativa nelle ricerche di mercato.

Dopo 3 anni alla guida del team italiano, Hubber è stata chiamata a ricoprire il ruolo di Chief Client Officer, incarico che la porta alla direzione dell’Ipsos Global PartneRing, organizzazione che gestisce i più importanti clienti Ipsos a livello globale, riportando direttamente a Didier Truchot, fondatore e attuale Chairman e Ceo di Ipsos.

Nicola Neri, già alla guida della divisione Marketing, è stato ora nominato nuovo Amministratore Delegato di Ipsos in Italia. Neri, 44 anni, vanta un’esperienza ventennale nel settore delle ricerche di mercato e forti competenze nell’area marketing. È entrato in Ipsos nel 2013, dove ricopriva il ruolo di responsabile della divisione InnoQuest. Nel 2017 è stato nominato Responsabile dell’intera Divisione Marketing, che da sola realizza quasi la metà del fatturato aziendale, raggiungendo importanti traguardi in termini di crescita e fatturato.

“Dopo 3 anni lascio la carica di Amministratore Delegato a Nicola Neri certa che guiderà ulteriormente la crescita di Ipsos e rafforzerà il percorso intrapreso in questi anni, potendo contare sulla solida organizzazione manageriale che mi ha supportato in questi anni”, ha commentato Jennifer Hubber.

“Sono orgoglioso di questa nomina”, ha dichiarato Nicola Neri. “Raccolgo un’importante eredità e farò del mio meglio per aumentare ulteriormente il grado di eccellenza dell’azienda, con il supporto e la forza di una squadra compatta e vincente, nel segno della continuità”.

