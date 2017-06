Isis, Repubblica.it nega la realtà

In un titolo di repubblica.it ("furgone su folla": quindi il furgone ha deciso da solo di muoversi?), la dinamica mentale e culturale dell'establishment mediatico e istituzionale.



Negare, attenuare, allontanare la realta'…

E invece - nonostante questo velo - il terrore jihadista e' gia' nella nostra psiche: lo mostra il caos di torino, con centinaia di feriti prodotti da panico e paura profonda.



La prossima tappa sara' dare la colpa a trump? ma il suo "drive them out" e' l'unica risposta seria.



Non si puo' essere liberali con i nazisti, tolleranti con i jihadisti…