Italia: 2019, Anno Zero del Podcast. Ecco cosa ascoltano gli italiani

Italia: 2019, Anno Zero del Podcast

Nel 2019, a livello globale (fonte: dati Voxnest Audience Network) si è registrato un vertiginoso aumento del numero degli ascolti e soprattutto dei downloads di podcast,che da 27 milioni di inizio anno è passato a 55 milioni nell’ultimo mese, e, comedicevamo prima, gli effetti di questa rivoluzione audio sono arrivati anche nel nostro Paese: il 2019 è infatti l’anno in cui l’Italia ha scoperto il mondo dei podcast.

Un’affermazione all’apparenza forte, ma piuttosto realistica. Al di là di casi eclatanti quanto isolati, come ad esempio l’incredibile successo del podcast seriale Veleno di Pablo Trincia di qualche anno fa (e che tuttora continua a riscuotere importanti ascolti), gli italiani hanno iniziato seriamente a consumare contenuti in formato podcast inparticolar modo da quest’anno.

Secondo i dati rilasciati da Spreaker, la prima piattaforma in Italia per la creazione,distribuzione e monetizzazione di podcast, nonché prodotto di punta di Voxnest, gli ascolti giornalieri di contenuti in italiano (ovvero quante volte al giorno vengono ascoltatii contenuti in italiano su Spreaker) sono triplicati nel giro di pochi mesi: dall’inizio del2019 si è passati da circa 60.00 a 160.000 al giorno (novembre 2019), ed è più che raddoppiata la media mensile di ascolti a partire da gennaio 2019 con un passaggio da 1.800.000 a quasi 4.500.000 (novembre 2019).

Podcast - Tendenze Business, la pubblicità ‘in movimento’ prende piede

La pubblicità dinamica sta avendo sempre più successo tra le fila dei podcaster e degli stessi inserzionisti. Nonostante la preoccupazione di alcuni creatori, che ritengono gli annunci dinamici come qualcosa che possa compromettere l’intimità che si crea con l’ascoltatore - e quindi preferendo ancora solo gli annunci host-read – la pubblicità dinamica è sempre più conosciuta e ri-conosciuta, soprattutto perché consente di modificare il contenuto di ciò che si pubblicizza nel tempo, al posto di inserire lo stesso annuncio su tutto lo show, e tanto più gli annunci sono rilevanti tanto più l’ascoltatore ha una esperienza positiva, perché riceve messaggi in linea con i suoi gusti. Inoltre, utilizzare la pubblicità dinamica permette anche ai podcaster che non hanno chissà quali numeri in termini di pubblico e download di poter comunque monetizzare con i propri show. Il futuro probabilmente risiede in un’intelligente ‘mash up’ tra diverse modalità di pianificazione pubblicitaria. Anche in Italia le aziende hanno iniziato a ‘fidarsi’ dell’adv su podcast, e il settore trainante rispecchia la generale tendenza globale, ma soprattutto europea, dell’Automotive tra i primi comparti per gli investimenti in digital audio advertising. Come abbiamo detto, l’industria del podcasting in Italia sta di fatto nascendo ora. Per cui, anche il lato relativo agli investimenti pubblicitari sulle piattaforme di podcast risente di questo apparente ritardo sul resto del mondo. Il problema però, a quanto lamenta l’industria italiana, non risiede nelle aziende, che per loro stessa natura sono sempre propense a pensare a nuove forme di promozione, semmai nella scarsa presenza di intermediatori tra i brand e le piattaforme di podcast. Intercapedini che storicamente sono sempre stati i media center, che nel nostro Paese pianificano molto sui media ‘tradizionali’. Ma il 2020 si prospetta foriero di cambiamenti anche su questo fronte.

PODCAST, Tendenze Ascolto - Gli italiani cosa ascoltano? Top 5 delle categorie più ascoltate

Da una recente analisi fatta sull’Audience Network di Voxnest relativa all’Italia, salta agli occhi come i nostri connazionali abbiano una spiccata predilezione per tutto quello che è legato alle tematiche Business, prima nella Top 5 delle categorie di podcast preferite dagli italiani. Al secondo posto, troviamo la categoria Società e Cultura, che accoglie un vasto bacino di contenuti. Subito dopo, troviamo poi News (3° posto), Tempo Libero (4°posto) e infine Calcio. Ricordiamo che quest’ultima categoria è cresciuta del 200% negli ultimi mesi del 2019, collezionando nel solo mese di agosto circa 50.000 ascoltatori a settimana (un’impennata interessante se si pensa alla partenza in sordina dall’inizio dell’anno). Un dato significativo che colpisce nell’analisi di Voxnest è l’ascolto per fascia oraria: l’orario di punta, trasversale a tutte le categorie, sembrano essere le 7.00 del mattino, segno che l’italiani all’ora del caffè (sia che siano già in movimento per il lavoro o si apprestano ad uscire di casa) hanno la giusta attenzione per consumare contenuti audio. C’è poi una seconda fascia oraria che viene scelta dagli ascoltatori italiani come momento perfetto per seguire il proprio podcast preferito, e sono le cinque del pomeriggio, immaginiamo come l’orario in cui o si sta rincasando o la mole di lavoro è già stata assorbita e si è predisposti per rilassarsi e distrarsi seguendo qualche episodio del podcast prediletto.

Per quanto riguarda le classifiche ‘top’ dei migliori podcast scelti da Apple come quelli in assoluto più ascoltati in Italia nel 2019, è rilevante segnalare che 9 su 11 sono stati creati su Spreaker (Morgana, Copertina, Demoni Urbani, Wired Play, Romantic Italia, #100 cose belle, Milano, Europa, Parliamo di Cose, La Linguacciuta). Tra gli show più popolari iniziati nel 2019, anche qui Spreaker fa la parte del leone con ben 14 show su 25. Dati importanti, a riconferma di una piattaforma in grado si sostenere il lancio e la crescita delle produzioni di podcast in ogni sua fase.

PODCAST, TENDENZE ASCOLTO - Spotify e Apple, la battaglia per il ‘Trono dell’audio’

Continua incessante la ‘battaglia’ a colpi di update, sviluppo di contenuti, acquisizioni e investimenti dei due giganti dell’audio, Apple e Spotify, con il primo che è sempre stato il numero uno (e tuttora lo è), ma che sta rischiando di perdere ‘fan’, mentre Spotify nesta acquisendo sempre di più. Perché? Bisogna ricordare che il mercato dell’ascolto negli Stati Uniti è principalmente dominato da iPhone, mentre nel resto del mondo è Android a dettare maggiormente legge (infatti, viene utilizzato dal 74% delle persone nelmondo). Basti pensare al Brasile, dove il 90% degli utenti sono su Android. Difficile competere inquei mercati dove la penetrazione del sistema operativo Android è inespugnabile.

PODCAST, TENDENZE ASCOLTO - Donne: crescono le ascoltatrici (e piano piano anche le creatrici) di podcast

C’è un dato che cresce negli Stati Uniti e che colpisce, ed è quello relativo all’aumento del numero di ascoltatrici: secondo Edison Research, a guidare la carica dei nuovi ascoltatori ci sono proprio le donne, con un bel 53% contro il 47% degli uomini, e negli ultimi 6 mesi il 67% delle persone che si sono affacciate per la prima nell’universo podcast sono donne (studio condotto da Westwood One). In Italia, c’è una lieve maggioranza di ascoltatori (67%) rispetto alle ascoltatrici (60%) secondo la ricerca Nielsen presentata a novembre 2019. Inoltre, tra le prime file della classifica Apple 2019 per i podcast italiani più ascoltati, spiccano alcuni creati da donne (sulla piattaforma Spreaker), tra cui Morgana, Romantic Italia, La Linguacciuta. C’è ancora un po' di strada da fare, ma già la seconda parte del 2019 sta dimostrando che la presenza femminile nel mondo del podcasting sta finalmente attecchendo.