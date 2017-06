Jack Daniel’s Tennessee anima il dopocena

La cena, si sa, è uno degli appuntamenti più attesi della giornata, ma il momento seguente è spesso il migliore della serata. Jack Daniel’s Tennessee Honey rinnova il suo invito al consumo presidiando il momento che segue il pasto serale, con una proposta coinvolgente e originale. Dopo la cena, infatti, c’è il #dopocena di Tennessee Honey, arricchito dal suo gusto morbido e dal suo spirito conviviale: a casa, al bar, al ristorante, Tennessee Honey è perfetto da gustare ghiacciato nel momento di unione che si crea nel corso della serata.

Jack Daniel’s Tennessee Honey è Jack by Name, Honey by Nature: il suo gusto, infatti, è reso unico grazie alla delicatezza data da un leggero sentore di miele, senza rinunciare all’inconfondibile carattere di Jack. La sua ricetta originale si sviluppa grazie all’aggiunta di un liquore al miele finemente lavorato al classico Old N°7, una miscela nata per regalare un nuovo modo di gustare Jack Daniel’s.

Il #dopocena di Jack Daniel’s Tennessee Honey presidia Milano grazie alla campagna ADV presente con maxi-affissioni in 2 punti centrali della città, Corso di Porta Ticinese e Corso Garibaldi, che richiamano il mood di consumo e dei valori del prodotto, esaltando il payoff di campagna Jack by Name, Honey by Nature. La pianificazione è a cura di Mediavest | Spark.

La convivialità e l’originalità del #dopocena a base Jack Daniel’s Tennessee Honey si potrà scoprire anche grazie a una speciale partnership con Gnammo (il principale portale italiano di social eating, che permette a chiunque, semplice appassionato o più esperto, di organizzare o partecipare a eventi culinari in casa, condividendo i posti a tavola con gli altri membri della community). Grazie ad un viaggio lungo 8 città italiane previsto tra luglio e ottobre, il gusto di Jack Daniel’s Tennessee Honey sarà condiviso attraverso eventi ad hoc per i cuochi della community di Gnammo, a cui spetterà poi il compito di servire al meglio Jack Daniel’s Tennessee Honey nelle proprie cene, condividendo così con i propri ospiti il perfetto #dopocena.



Saranno poi tante le nuove occasioni nei prossimi mesi che porteranno a scoprire il #dopocena ineguagliabile di Jack Daniel’s Tennessee Honey.

Per seguire e commentare sui social il mondo di Jack Daniel’s Tennessee Honey, gli hashtag ufficiali sono #jackhoney e #dopocena.

Jack Daniel’s Tennessee Honey è disponibile presso le principali catene di grande distribuzione e nei migliori bar al prezzo suggerito di 20,90 euro per la bottiglia da 70 cl.