Jane Reeve lascia J. Walter Thompson e approda in Ferrari

Jane Reeve starebbe per lasciare J. Walter Thompson Group Italia, secondo voci di mercato, per approdare in Ferrari, dove assumerà la carica di Chief Communication Officer, subentrando a Stefano Lai.

Secondo Engage l’indiscrezione arriva nel momento in cui Gruppo Wpp sta per annunciare il lancio anche in Italia di Wunderman Thompson, la nuova agenzia nata dalla fusione tra J. Walter Thompson, una delle realtà storiche del mercato internazionale dell’advertising, e Wunderman, il network della holding con competenze prettamente digitali (leggi qui l’articolo). Wpp Italia ha nominato recentemente Giuseppe Stigliano nuovo General Manager di JWT, carica che manterrà anche nella nuova entità. Ceo e Chief Creative Officer di J. Walter Thompson è invece Sergio Rodriguez, mentre la Generale Manager di Wunderman è da 12 anni Laura Conti.

Jane Reeve ricopre in J. Walter Thompson Group da gennaio 2016 il ruolo di Regional Director Europa e Chairman e più recentemente è stata nominata anche Executive Chairman JWT Italia. La manager ha collaborato negli anni con diverse agenzie internazionali, come TBWA, Wunderman, RMG Connect e JWT, con una parentesi nel 2014 come Amministratore Delegato della Camera Nazionale della Moda Italiana, prima del rientro in JWT.