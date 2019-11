Jeremy Darroch, Sky Group CEO: 'È ora di aggiornare le regole di Internet'

"Con l’imminente cambiamento nella leadership politica europea e all’interno dei processi decisionali della UE, c’è un crescente dibattito sul futuro di Internet e sull’influenza delle potenti società tecnologiche. È un dibattito che darà forma al modo in cui tratteremo il mondo online per i decenni a venire", lo scrive Jeremy Darroch in un editoriale scritto su politico.eu. Il Ceo di Sky group fa il punto sullo scenario mediatico attuale, composto di molte differenziazioni tra le società Internet e i broadcaster tradizionali. “Per le società Internet che dichiarano semplicemente di “ospitare” i contenuti, la responsabilità può sorgere solo se conoscono o sono consapevoli dell’attività o delle informazioni illegali e non riescono ad agire “rapidamente” nel rimuoverli. E queste aziende non sono tenute a monitorare o cercare attivamente attività illegali. In confronto, un broadcaster come Sky è legalmente responsabile del contenuto che i nostri clienti vedono sui nostri canali”.

ECCO L'EDITORIALE DI JEREMY DARROCH CEO DI SKY GROUP

Con l’imminente cambiamento nella leadership politica europea e all’interno dei processi decisionali della UE, c’è un crescente dibattito sul futuro di Internet e sull’influenza delle potenti società tecnologiche. È un dibattito che darà forma al modo in cui tratteremo il mondo online per i decenni a venire.

All’inizio del millennio, prima che Internet diventasse una parte così integrante della nostra vita, i legislatori di Bruxelles hanno adottato una importante normativa: la direttiva sul commercio elettronico. È stata progettata per consentire ai cittadini e alle imprese di raccogliere i frutti del nuovo ed eccitante mondo online. Ha supportato la crescita di Internet consentendo a nuovi modelli di business, come i social media, di affermarsi in modo quasi libertario, con una supervisione normativa limitata.

L’Europa ha in quel momento deciso che gran parte del mondo online dovesse essere libero dai vincoli del mondo fisico. Ha deciso che le aziende Internet che forniscono molti dei servizi su cui i consumatori hanno fatto affidamento per accedere e condividere contenuti online, non dovessero essere ritenute legalmente responsabili (o responsabili in solido) del contenuto e delle attività generate dai loro utenti. Questo è successo molto prima che qualcuno si preoccupasse che Internet potesse diventare un forum per estremismo, per la pubblicazione di materiali sugli abusi sessuali sui minori, notizie false o manipolazione politica. Grazie all’esperienza, ora vediamo i danni della rete per quello che sono e i nascenti modelli di business di 20 anni fa sono diventati, oggi, operatori consolidati altamente redditizi, che non necessitano di alcuna protezione speciale.

Ai sensi della direttiva sul commercio elettronico, quelle gigantesche reti di social media utilizzate per condividere tutti i tipi di contenuti generati dagli utenti sono classificate come "host" e beneficiano di una generale mancanza di norme specifiche sulla responsabilità simili a quelle a cui è sottoposto chi fornisce la banda larga che si utilizza per andare online. A differenza di un fornitore di banda larga, tuttavia, la maggior parte delle aziende di social media gestisce attivamente i contenuti pubblicati sui propri siti. Queste aziende creano valore controllando le interazioni tra fornitori, utenti / consumatori di contenuti e inserzionisti. Generano importanti entrate vendendo pubblicità sul contenuto pubblicato dagli utenti. Per massimizzare questa fonte di reddito, selezionano, ordinano e raccomandano i contenuti utilizzando sofisticati algoritmi proprietari (di cui si sa poco) pur non avendo alcuna responsabilità per i contenuti dannosi che sfruttano commercialmente.

Per le società Internet che dichiarano semplicemente di “ospitare” i contenuti, la responsabilità può sorgere solo se conoscono o sono consapevoli dell’attività o delle informazioni illegali e non riescono ad agire “rapidamente” nel rimuoverli. E queste aziende non sono tenute a monitorare o cercare attivamente attività illegali. In confronto, un broadcaster come Sky è legalmente responsabile del contenuto che i nostri clienti vedono sui nostri canali. Le nostre licenze di trasmissione implicano il rispetto dei codici di trasmissione controllati da un regolatore. Il rispetto degli obblighi normativi ci contraddistingue e noi prendiamo molto sul serio il nostro ruolo di broadcaster responsabile. Il contenuto illegale è proibito e gli standard editoriali sono rigorosamente controllati – Sky News deve chiaramente vietare a terzi di imprecare in diretta prima delle 21 per paura di violare il codice delle trasmissioni. La sanzione massima per la violazione del codice è l’interruzione delle trasmissioni dei canali.

Dal nostro punto di vista sia come broadcaster che come fornitore di banda larga, la differenza tra le attività delle aziende di social media e il modo in cui un broadcaster raccoglie i contenuti che vedi è sempre più impercettibile, e non è comparabile al modo in cui una rete a banda larga fornisce accesso fisico all’autostrada Internet. Oggi, i cittadini e i governi europei stanno implorando queste aziende di social media, molte delle quali sono nomi familiari e giganti globali, di essere consapevoli di ciò che sta accadendo sui loro siti e di agire prontamente per mantenere le persone e le nostre democrazie al sicuro da contenuti terroristici, discorsi di incitamento all’odio, materiale sugli abusi sessuali sui minori e altri contenuti illegali e dannosi online.

Allo stesso tempo, a causa del modo in cui la direttiva sul commercio elettronico tratta la responsabilità

La frustrazione per le norme UE che disciplinano le aziende Internet ha portato i governi nazionali a intervenire e fare ciò che la direttiva sul commercio elettronico non è riuscita a fare. In Germania il Network Enforcement Act impone ai social media di rimuovere i discorsi che incitano all’odio entro 24 ore, così come in Francia, e il governo del Regno Unito sta discutendo una legge omnicomprensiva sui danni dell’online per regolare il modo in cui le aziende di social media affrontano tutti i tipi di contenuti dannosi. C’è ormai un’aspettativa diffusa in tutta Europa che queste aziende globali, che ricavano ingenti somme di denaro dal contenuto che gestiscono, debbano essere ritenute responsabili di ciò che pubblicano e soggette ad una corretta supervisione e accountability.

I social media le cui attività comportano la raccolta, la catalogazione e la pubblicazione di contenuti online e che generano ricavi, dovrebbero essere definite chiaramente come qualcosa di più che semplicemente "host". La definizione dovrebbe essere la base di partenza per i nuovi requisiti normativi.

< > I danni dell’online devono essere chiaramente definiti e misurati correttamente in modo che la normativa venga applicata laddove è più necessaria. Ciò potrebbe includere una serie di danni: ovviamente il materiale terroristico e sugli abusi sessuali su minori, ma anche furto di proprietà, pubblicità politica fuorviante, contenuto estremista e notizie false. Le start-up più piccole e i modelli di business innovativi che non hanno le dimensioni o l’incentivo a causare danni significativi online potrebbero essere esentate, mentre le aziende globali di social media con un’enorme influenza sociale rientrerebbero chiaramente nella normativa. Gli incentivi per tali aziende dovrebbero essere invertiti. Piuttosto che concedere un esonero di responsabilità basato sull’ignoranza riguardo alle attività illegali, tale esonero dovrebbe invece essere concesso solo alle aziende che si assumono la responsabilità di scoprire e rimuovere i contenuti dannosi. Il mancato rispetto di standard oggettivi e misurabili di prevenzione e rimozione di contenuti dannosi, supervisionato da un giudice terzo (evitando quindi la supervisione “interna”) dovrebbe implicare una responsabilità sulla pubblicazione di tale contenuto. Poiché i contenuti dannosi non rispettano i confini, gli Stati membri devono agire in modo coordinato per verificare il rispetto di queste regole. Nonostante la Brexit, è auspicabile che il Regno Unito possa partecipare a qualcosa che chiaramente condivide con la UE.

Le proposte di modifica delle regole e degli obblighi che governano Internet sono spesso accolte da controversie e forti obiezioni. Esiste una lobby ben finanziata, ben collegata e forte pronta a parlare di minacce alla libertà di espressione di fronte ad ogni tentativo di far sì che le aziende Internet si comportino in modo più responsabile, per quanto grave sia il danno che stanno causando. Ma dobbiamo respingere le esagerazioni sul pericolo e dobbiamo invece evidenziare i rischi legati al non fare nulla.

I principi qui esposti non sono per niente radicali. In effetti, si applicano in molti settori. Senza cambiamenti, entrambi i settori soffriranno a danno dei cittadini, dell’economia e del patto sociale europeo. La normativa può essere applicata in modo proporzionale affinché non danneggi né le PMI, né le start-up, né tantomeno i cittadini o la libertà di parola, ma in modo da stabilire piuttosto una base giuridica comune per le aziende Internet per continuare a crescere responsabilmente.

La direttiva sull’e-Commerce ha sostenuto la crescita di Internet. Le imprese innovative sono fiorite nel mondo online a beneficio di milioni di persone. Tuttavia, Internet si è sviluppato in modo imprevisto nei due decenni dopo l’approvazione della direttiva.