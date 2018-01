Morten Lehn, General Manager Italy Kaspersky Lab: Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ha rilevato il 100% delle minacce alle aziende nel test indipendente di ICSA Labs per la terza volta consecutiva.

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform: intercetta il 100% delle minacce alle aziende



Nel corso dell’ultimo anno una grande impresa su tre ha affrontato un attacco mirato. Questo dato sottolinea l’importanza per le organizzazioni di dotarsi di un sistema avanzato ed efficace di rilevamento delle minacce. La Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ha esattamente questo scopo e la sua efficacia è stata provata dal test indipendente condotto da ICSA Labs, in cui la piattaforma ha rilevato il 100% delle minacce nuove e sconosciute per il terzo trimestre consecutivo. Il test Advanced Threat Defense (ATD) di ICSA Labs analizza le soluzioni per la protezione delle grandi aziende dalle minacce avanzate. Ogni test ATD utilizza solo minacce nuove e poco conosciute inviate attraverso i maggiori vettori d’attacco usati per violare le imprese, consegnando centinaia di singoli sample nocivi durante ogni analisi trimestrale. ATD Certification Testing riunisce le soluzioni di diversi vendor in un unico test in base alla tipologia di soluzione – endpoint, perimetro, cloud o una loro combinazione.

Il meccanismo di ICSA Labs

Il processo di analisi è durato 28 giorni e ha usato 541 attacchi e 524 file innocui. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ha identificato con successo il 100% delle minacce precedentemente sconosciute con un tasso dello 0% di falsi positivi. Le soluzioni Anti-APT di molti vendor sono state testate contemporaneamente. ICSA Labs realizza scenari unici per ogni test, simulando possibili cyber attacchi. Per avere successo, le soluzioni devono rilevare sia le minacce nuove sia quelle poco conosciute, oltre ai principali vettori d’attacco che portano alla violazione delle aziende, come per le categorie “Direct Install”, “Web Download”, “Web Drive-By” e “Download by Malware”. Per la terza volta in un anno, la Kaspersky Anti Targeted Attack Platform ha ottenuto i punteggi più alti, a testimonianza dell’ottima performance offerta da Kaspersky Lab nella protezione dalle minacce avanzate.

Le parole di Oleg Glebov, Kaspersky Anti Targeted Attacks Solution Business Lead di Kaspersky Lab

“La scoperta delle minacce più elusive è un compito difficile, come evidenziato dai test di ICSA Labs. Per farlo nel modo più efficiente possibile, una soluzione di sicurezza deve integrare un set completo di tecnologie, che includono l’analisi delle minacce basata sul machine learning, una tecnologia sandbox avanzata, l’analisi della rete e l’intelligence globale sulle minacce. Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, che ha rilevato il 100% delle minacce con zero falsi positivi in tre test consecutivi, difende gli utenti da moltissime minacce in ogni momento, indipendentemente dalla tipologia di attacco”, ha commentato Oleg Glebov, Kaspersky Anti Targeted Attacks Solution Business Lead di Kaspersky Lab. ICSA Labs (International Computer Security Association) è una società sussidiaria indipendente di Verizon che collauda e valuta le soluzioni di sicurezza informatica dal 1989. Il dettaglio dei risultati ottenuti dall’Anti Targeted Attack Platform di Kaspersky Lab può essere trovato qui.



Informazioni su Kaspersky Lab

