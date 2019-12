Ascolti Tv, Klaus Davi a Report (Rai Tre) sul caso del Giudice Palamara

Puntata bomba di Report domani su Rai Tre in prima serata. Tra gli intervistati del programma ci saranno il massmediologo Klaus Davi, titolare di una prestigiosa agenzia di comunicazione, collaboratore di Affari Italiani, e impegnato in prima linea contro l’impresa criminale e Fiammetta Borsellino, figlia del giudice trucidato da Cosa Nostra nei primi anni 90. Klaus Davi è stato intervistato da Luca Chianca e parlerà di San Luca e del misterioso caso della cosiddetta ‘Partita del Cuore’, annunciata e poi cancellata dopo che si è appreso dell’indagine su Palamara da parte della Procura di Perugia. Spazio verrà anche dedicato dalla trasmissione all’impegno del giornalista in Calabria in questi 4 anni contro l’impresa criminale e a favore dell’economia legale. Davi non ha risparmiato critiche al giudice : “mi ero rivolto a lui perché da comunicatore di professione mi ero reso conto dello stato catastrofico del percepito di questa terra bellissima e del dilettantismo con cui lo Stato, sul posto , comunica i propri indiscussi successi contro la criminalità. Un giorno incontrai sia lui che Giovanni Legnini. Devo dire che furono disponibili e attenti, ma poi tutto fini nel nulla. Sono stato un ingenuo….Per lui la Calabria e le sue procure erano solo uno dei tanti tasselli su cui tentare di esercitare la propria influenza.” Una prima clip dell’intervento di Davi è già visibile sul sito del prestigioso programma di Rai Tre https://www.facebook.com/klaus.davi.9