L'ad Terna Luigi Ferraris: il progetto di LUISS e Terna per formare i giovani

L'ad Terna Luigi Ferraris: LUISS e Terna, una partnership per formare i giovani talenti

È stato presentato oggi il progetto formativo di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione italiana e tra i principali operatori di rete al mondo e LUISS, l’Università intitolata a Guido Carli, ai primi posti tra gli atenei non statali nelle classifiche nazionali. L'ad di Terna Luigi Ferraris nel corso del suo intervento ha spiegato le ragioni della nascita di questa iniziativa. Eccolo:

“Desidero innanzitutto ringraziare l’Università LUISS per l’ospitalità di questa sera e per aver portato avanti insieme a Terna questo importante progetto, che è partito a novembre dello scorso anno con la presentazione di “Milano Luiss Hub” e che prosegue ampliando la partnership, con la finalità di garantire i più elevati standard di formazione per giovani talenti nel mondo dell’energia".

Ancora l'ad Terna: "Più nello specifico, la partnership con una prestigiosa Università come Luiss Guido Carli consente a Terna di sviluppare quelle professionalità necessarie per far fronte alle sfide del mercato in cui l’Azienda opera, di sostenere in modo concreto il futuro delle nuove generazioni puntando sull’arricchimento delle competenze dei giovani e contribuendo attivamente allo sviluppo dell’employability.

La promozione di un sistema di collaborazione reciproca tra azienda e università è uno stimolo fondamentale per lo sviluppo del Paese e un modo per crescere, insieme, in maniera sostenibile.

È dunque con l’obiettivo di garantire engagement, retention e crescita professionale per i giovani e di sostenere il proprio sviluppo che Terna, in partnership con Luiss Guido Carli, ha deciso di promuovere due importanti iniziative: il Future Project Leaders rivolto ai giovani talenti già presenti in Azienda e l’International Training Program rivolto a brillanti studenti di Ingegneria e/o Economia provenienti da università straniere.

1- Future Project Leaders

È il progetto volto ad individuare in azienda quelle risorse di talento che, attraverso un percorso di formazione focalizzato sulla disciplina del Project Management, possano diventare i nostri futuri “Project CEO”, managers capaci di gestire un progetto complesso nella sua totalità, partendo dalle tecniche di stakeholder engagement fino alla gestione dei financial di progetto, passando per la gestione del team, e così via.

Grazie a questo percorso formativo, ambizioso ed innovativo, sarà possibile creare nuove opportunità di carriera per le persone di Terna che siano motivate ad operare in un contesto internazionale e a contribuire in modo significativo allo sviluppo di nuove opportunità di business all’estero.

Al tempo stesso queste risorse saranno portatrici di valore per l’Azienda attraverso la diffusione interna di una nuova cultura di project management e attraverso lo sviluppo di quei progetti che renderanno sempre più sostenibile la rete elettrica del futuro.

Luiss sosterrà Terna dalla fase di selezione delle risorse alla fase di inserimento delle stesse in progetti rilevanti e complessi garantendo un percorso formativo di elevata qualificazione professionale durante il quale tutti avranno l’opportunità di conseguire le certificazioni riconosciute a livello mondiale (PMP®-PMI)".

2- International Training Program

È il progetto riservato a studenti di Ingegneria ed Economia provenienti da Paesi extra-europei, in particolare dal Sud America - dove Terna è presente per la realizzazione di importanti opere di costruzione volte al miglioramento dell'infrastruttura elettrica locale - che siano interessati al cambiamento del mercato energetico, pronti ad agire in qualità di promotori di soluzioni globali e idee innovative, motivati ad essere inseriti in un contesto di alta tecnologia collaborando a progetti altamente sfidanti e di respiro internazionale.

L’impegno di Terna è di selezionare 2 o 3 studenti stranieri all’anno fra coloro che dovranno completare gli ultimi 12 mesi di studi universitari e offrire loro l'opportunità di entrare in contatto con la cultura italiana e i valori dell’Azienda attraverso:

· un intenso programma didattico all’interno dei percorsi universitari della Luiss che li accompagnerà fino al conseguimento del diploma di laurea



· 2 tirocini in Azienda - della durata di 2 mesi il primo e 5 mesi il secondo - in un ambiente di lavoro collaborativo, dinamico e stimolante e con colleghi di elevata professionalità

Anche in questo caso Luiss sosterrà Terna nella fase di selezione delle candidature e fornirà ai giovani un’efficace metodologia di apprendimento resa unica dalla contestualizzazione nella realtà aziendale delle tematiche affrontate durante il percorso accademico.

Terminato l’International Training Program, i neolaureati avranno l’opportunità di essere inseriti in Azienda e portare il know-how acquisito sia a vantaggio della crescita di Terna sia a vantaggio dello sviluppo dei propri paesi di origine.

Pensiamo peraltro che un progetto di questo tipo possa essere esteso anche a beneficio del rafforzamento delle competenze sulla parte domestica delle nostre attività che, per dare un’idea della loro rilevanza, si sviluppano su circa 200 cantieri e generano investimenti per quasi 1 miliardo di euro ogni anno.

In conclusione, queste iniziative consentiranno all’azienda di creare continuità fra generazione, così valorizzando professionalità preziose per lo sviluppo infrastrutturale del sistema energetico.

Grazie ancora e buon lavoro a tutti”.