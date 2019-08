L'americana Sky in Italia si affida ai cinesi di Huawei

Se gli Stati Uniti di Donald Trump hanno messo all'indice il colosso cinese di Huawei, in Europa la compagnia di telecomunicazioni è riuscita ad instaurare partnership importanti con multinazionali americane. In Italia, infatti, nonostante la compagnia sia sospettata di spionaggio dalla Casa Bianca, diventa partner d'eccezione per Sky, la cui (paradossalmente ndr) proprietà è degli americani di Comcast.

Sky Italia ha scelto gli apparecchi e le tecnologie dei cinesi – si tratta dei sistemi terminali – per portare internet in fibra ottica nei salotti, negli uffici, nei locali d’Italia.

Il gruppo televisivo, come riporta Il Fatto Quotidiano, utilizza Huawei per “attivare” la rete in cavi che compra da Open Fiber, azienda italiana controllata da Enel e Cdp, da tempo alleata dei cinesi e principale fornitore dell’emittente con sede a Rogoredo. Il contratto di Sky Italia con Huawei ha un valore di decine di milioni di euro e i cinesi, per il ruolo che svolgono, avranno accesso ai dati sensibili degli utenti.

Con la nomina a nuovo amministratore delegato di Maximo Ibarra (da ottobre), esperto del settore telefonico per la carriera tra Omnitel, Wind e Veon, Sky Italia si prepara a offrire ai circa 5,2 milioni di clienti un abbonamento integrato: i pacchetti televisivi del gruppo e la connessione domestica a Internet.

Il modello su cui puntare è quello di Sky nel Regno Unito e s’interseca con gli affari di Comcast, principale venditore di telefonia fissa e televisione via cavo negli Stati Uniti con un fatturato di oltre 95 miliardi di dollari e una capitalizzazione in Borsa di 197 miliardi.

Come riporta Il Fatto Quotidiano per ottenere guadagni non bastano più gli eventi sportivi o le serie tv più raffinate, che richiedono investimenti sempre più ingenti con una concorrenza mondiale, perciò il cliente deve pagare il solito contenuto a cui non può rinunciare (il calcio) e lo strumento (Internet) che gli permette di gustarsi una partita a casa in alta definizione. Il concetto è ben chiaro a Sky Italia, che spende 1,115 miliardi di euro di diritti tv per l’esclusiva delle coppe europee di calcio e del 70 per cento del campionato italiano a fronte di 3 miliardi di ricavi.

Huawei è al bando negli Stati Uniti, ma in Italia tesse rapporti con un controllo statale limitato, a facilitare questo forse un governo non propriamente unito. E la beffa per Trump è che Comcast s’affida ai cinesi proprio in Italia. Al Comcast Center di Filadelfia sono informati delle strategie di Sky Italia? Nelle sede di Rogoredo dicono di sì ma fanno no comment sul patto con Huawei.