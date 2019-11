L'e-commerce rivoluziona le edicole, nuova vita con la sharing economy

Prenderà il via oggi sulla piattaforma Opstart.it la campagna di equity crowdfunding di Alfred Italia, startup innovativa che propone un nuovo modello di condivisione di spazi, mezzi e personale per ottimizzare la logistica e i flussi di consegna del mondo e-commerce, garantendo i tempi e riducendo costi e consumi.

La startup promette la sviluppo di una "edicola 4.0" capace di superare il periodo di sofferenza che sta vivendo il settore a causa del costante calo delle vendite dei quotidiani e magazine. L'edicola, grazie al network elaborato da Alfred Italia, diventerebbe così un hub per la consegna di servizi e prodotti acquistati online (che in questo modo potrebbero avere la garanzia della consegna al primo tentativo). Uno sviluppo sempre più necessario se si pensa che ad oggi i tempi di attesa per la consegna di un pacco equivalgono in media a 3 ore, con 1 pacco su 4 che non viene mai consegnato.

Oggi Alfred ha 580+ Point presenti in 230 comuni, oltre 56mila utenti attivi e 23 distributori che hanno creduto nel valore del Network accelerando la presenza del format sul mercato italiano. Un successo destinato a crescere se si considera che l’e-commerce è un business in costante crescita. Dai Dati dell'Osservatorio E-Commerce B2C del Politecnico di Milano a livello mondiale, nel 2018, le vendite dell’e-commerce hanno raggiunto i 2500 miliardi di euro (+20% rispetto al 2017). In questo contesto, l’Italia mostra una crescita (+18%) più sostenuta rispetto ai mercati europei più evoluti come Regno Unito, Germania e Francia e il valore degli acquisti online ha superato nel 2018 i 27,4 miliardi di euro. A tale crescita nella domanda tuttavia non ha corrisposto, fino ad ora, un relativo potenziamento dell’infrastruttura legata alla gestione delle spedizioni e delle consegne dei prodotti dell’e-commerce, che si basa ancora su un modello superato di servizi incapaci di soddisfare i bisogni attuali dei clienti e sfruttare in modo efficace e razionale la rete esistente di spazi, mezzi e personale.

“Il nuovo modello di erogazione di servizi logistici basati su Sharing Economy rappresenta un mercato molto interessante, ricco di opportunità e sempre in continuo sviluppo” - afferma Andrea Corrao, Co-Founder della startup - "I dati parlano chiari con la crescita dell’e-commerce occorre ripensare e organizzare la logistica per poter essere capillari e migliorare l’esperienza di acquisto degli e-shopper”

Lanciato dalla Start Up Pakpobox Europe a maggio 2018 Alfred, attraverso un innovativo software gestionale e accordi strategici Nazionali e Internazionali, si integra perfettamente con marketplace, piattaforme e-Commerce, warehouse e Point di Prossimità sul territorio, implementando un nuovo modello di condivisione intelligente di spazi (magazzini, piazzole di carico/scarico, banchine, terminali), veicoli e carichi (piattaforme digitali di incontro della domanda e offerta) utilizzando le opportunità della Sharing Economy.

Grazie al format di Alfred, le Agenzie di Distribuzione Editoriale assumono il ruolo di Hub Logistici Provinciali per i Marketplace, mentre le edicole divengono veri e propri centri multiservizi a favore dei cittadini, assumendo così un ruolo centrale sul territorio e trasformando il loro "punto di debolezza", il web e gli acquisti on line, in punto di forza.

Il target di raccolta complessivo della campagna di equity crowdfunding è di 400mila euro e servirà all’incremento e al rinforzo di alcune aree strategiche del team, a migliorare il customer care in ottica di scalabilità del business e ad ampliare l’innovativo modello di consegna sul mercato italiano, il primo nel suo genere.