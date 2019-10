L'editore Farina punta sulle stamperie e mette in vendita Metro . Rumors

Il quotidiano gratuito Metro è in vendita. Con le sue tre edizioni a Roma, Milano e Torino, Metro è una delle ultime testate free press ancora distribuite in Italia assieme a Leggo della Caltagirone Editore (distribuito a Roma e Milano). Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, il dossier di vendita circola già tra potenziali acquirenti e ci sono alcuni imprenditori interessati alla testata. L'editore Mario Farina, però, non ha né confermato né negato l'operazione. Nelle intenzioni di Farina, che edita Metro tramite la New media enterprise (Nme), c'è quella di concentrarsi sulle attività core di stampa di quotidiani, periodici e libri, pur mantenendo i 65 magazine pubblicati col circuito Netweek.

Con un organico redazionale di 13 giornalisti (al momento sotto contratto di solidarietà fino a settembre 2020), come spiega ItaliaOggi, conti in sostanziale pareggio e progetti di espansione ancora allo studio su Napoli, Metro è distribuito sia nelle piazze delle tre città presidiate sia all'interno dei network del loro trasporto pubblico. A sua volta, Metro Italia fa parte dell'omonima testata nata in Svezia, oggi distribuita in 28 paesi. E infatti Farina, quando ha acquistato il marchio nel 2012, ha ottenuto anche i diritti per portare il quotidiano gratuito oltre confine, nelle città europee in cui ancora non è presente. A oggi la raccolta pubblicitaria è affidata alla concessionaria Manzoni (gruppo Gedi), sia per la cura delle inserzioni nazionali sia per quella delle campagne locali.