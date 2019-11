'L’Estetista cinica' apre il primo store. Fogazzi, da blogger a imprenditrice

A gennaio 2019 è arrivata in Rinascente con i suoi prodotti VeraLab e a dicembre inaugurerà il suo primo monomarca VeraLab a Milano in Via Guido D’Arezzo al 9. Il tutto nasce dopo essere partita nel 2009 con il suo centro Bellavera. Come scrive Pambianco, questa è la storia ‘milanese’ della bresciana Cristina Fogazzi, L’Estetista Cinica per chi non conosce il suo nome di battesimo. In 10 anni ha trasformato i suoi consigli di bellezza in un business milionario. Nata con un blog (Estetistacinica.it ), è diventato una promettente startup grazie al passaparola e al contributo delle moltissime follower, da lei chiamate ‘fagiane’ con amichevole ironia, che si sono affidate ai consigli dei suoi post, ai suoi prodotti di bellezza VeraLab, ai rituali di beauty therapy del suo centro estetico Bellavera di Piazza Buonarroti a Milano.

Sempre come scrive Pambianco, L’Estetista Cinica è considerata una delle nuove realtà imprenditoriali italiane di maggior successo con un giro d’affari negli ultimi nove mesi di 18 milioni di euro, derivato da un modello di business basato un sistema retail che integra perfettamente online e off line. Visti i numeri e le prospettive di crescita, l’imprenditrice ha deciso di potenziare la propria offerta di beauty retail, investendo nella definizione della nuova piattaforma e-commerce Veralab.it, che vende esclusivamente i suoi prodotti di bellezza realizzati con ingredienti naturali di qualità e principi attivi che ripristinano l’equilibrio fisiologico, in totale assenza di siliconi e parabeni, grazie alla collaborazione con la cosmetologa Maria Grazia Adorno.