L’Internet advertising oltre i 3,2 mld di euro. I video adv superano il mld

Nell’ambito dell’intero mercato pubblicitario italiano, è sempre più rilevante la componente legata a Internet (40% del totale, preceduta solo dalla TV al 44%). La raccolta online rimane concentrata nelle mani di pochi grandi player, che rappresentano una quota del 76% del settore. Il programmatic advertising cresce del 13%, raggiungendo un valore di 552 milioni di euro.

Il valore del mercato pubblicitario in Italia nel 2019 vale 8,2 miliardi di euro: un dato che replica quello del 2018, ma all’interno del quale continua lo spostamento dei rapporti di forza: cresce ancora la componente legata agli Internet Media (che raggiunge il 40% dal 37% di 12 mesi fa) mentre cala la rilevanza di Stampa (11% rispetto al 12%) e TV (44% dal 46%), rimane stabile al 5% la componente Radio.

L’Internet advertising raggiunge a fine 2019 il valore di 3,27 miliardi di euro (+9% rispetto al 2017), una crescita leggermente più bassa degli ultimi anni. Il mercato dell’Internet Adv rimane altamente concentrato nelle mani di pochi player: la componente in mano agli Over the Top era già pari al 75% nel 2018 e rappresenta almeno il 76% a fine 2019. Queste alcune delle evidenze che emergono dai dati presentati da Andrea Lamperti, direttore dell’Osservatorio Internet Media della School of Management del Politecnico di Milano in apertura dello IAB Forum 2019.

La crescita dei formati pubblicitari online

La componente Video, con una crescita del 20% sul 2018 che la porta a 1,05 miliardi di euro, ha completato l’operazione di sorpasso sui Banner (che crescono del 3% e raggiungono 1,02 miliardi di euro) e ora vale più della metà dell’intero mercato del Display advertising, che complessivamente supera la soglia dei 2 miliardi di euro. Il Search advertising (ossia l’acquisto di visibilità all’interno dei motori di ricerca) vale oltre 900 milioni di euro e cresce del 6%, con un incremento leggermente inferiore rispetto al +9% del 2018.

Classified & eCommerce advertising (ossia l’acquisto di visibilità all’interno dei cataloghi di siti di annunci e portali di eCommerce) chiudono il 2019 a 254 milioni di euro complessivi (+14%), una crescita decisamente superiore a quella degli ultimi anni (tra 6% e 7%) dovuta soprattutto alle iniziative di eCommerce advertising sui grandi portali. Infine, rimane costante nell’intorno dei 30 milioni di € la raccolta derivante dall’Email advertising.

Il programmatic advertising

Il mercato del programmatic advertising crescerà quest’anno del 13%, raggiungendo un valore di 552 milioni di euro. Un settore che potrà diventare sempre più rilevante anche grazie all’allargamento delle “logiche digital” su nuovi canali quali l’audio advertising (ad esempio attraverso gli smart speaker), l’addressable TV (spot targettizzati grazie a Smart TV e televisori connessi) e il Digital OOH (schermi e cartellonistica digitale).