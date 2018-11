In relazione alla notizia apparsa in questi giorni su alcuni organi di stampa, l’editore Piesse s.r.l. deve precisare di non avere alcun tipo di contatto ne’ alcuna trattativa con i signori Lele Mora e Marcello Silvestri e con retewebitalia.net, in relazione al quotidiano l’Unità.

Ufficio stampa Piesse