La bufala di Eugenio Scalfari su La Repubblica vista dal mondo

L’esilarante fake news di Eugenio Scalfari di inizio aprile e cioè che “l’inferno non esiste” e le anime prave “saranno annichilite”, che conterrebbe - se fosse vera- ben due eresie, non ha allietato solo la goduria del pubblico italiano, ma si è spinta ben più in là e cioè a livello internazionale, accendendo i riflettori sull’anziano giornalista.

Se infatti in Italia, l’ennesima intervista bufala del fondatore de la Repubblica è stata prontamente smentita -solo poche ore dopo- dalla sala stampa vaticana, non è stato invece possibile arginare il suo rimbalzo estero molto più difficile da gestire.

Le dinamiche del Web poi sono particolari e le notizie non scompaiono in breve tempo come avviene usualmente per la carta stampata, ma continuano a filtrare lentamente nella e dalla Rete e ad essere riprese per un bel periodo, col rischio di generare imprecisioni vuoi per la traduzione vuoi per il tempo trascorso.

Per la cronaca, la Repubblica non ha mai sentito il bisogno di smentire quanto detto da Scalfari e l’unico che ha avuto il coraggio di farlo, il logico matematico Piergiorgio Odifreddi, ha perso il suo blog a la Repubblica, cacciato brutalmente dal direttore Mario Calabresi dopo anni di lavoro:

http://www.piergiorgioodifreddi.it/in-evidenza/polemiche/le-fake-news-di-scalfari-2018/

Ma occupiamoci di estero.

L’autorevole The Times, titolava con arguto e velenoso gioco di parole “Grazie al cielo: il Papa mette in dubbio l'inferno» e rincarava, in un primo tempo, la dose affermando che così Papa Francesco coniugava finalmente dottrina e pragma sociale, insomma si adeguava ai tempi, il che non è:

Il New York Times, ha schivato la bufala prontamente ricordando le recidive di Mr. Scalfari: “Non esiste l’inferno? E il Papa ha dato una risposta?”:

Il Washington Post titolava un poco spaventato: “Il Vaticano non dice che l’inferno non esiste”:

Il Wall Street Journal ha riportato: “Non c’è inferno: un Papa non tradizionale, un giornalista italiano e una citazione che accende la controversia”:

Il South Florida Times ha sentito la necessità di rassicurare i cristiani con un: “Il Papa non riscrive la Bibbia”:

mentre il Belfast Telegraph è stato più ironico: “Il Papa crede nell’inferno, dopo tutto”:

Questi sono solo pochi esempi del caos divampato in tutto il mondo. Resta da chiedersi come sia possibile continuare a fare queste figuracce internazionali di cui dobbiamo ringraziare la Repubblica e il suo padre fondatore.