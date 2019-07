La pubblicità in Rai costerà di più. In autunno rincaro del 5% dei listini

Tariffe commerciali in aumento del 5% sui canali generalisti in autunno. La concessionaria Rai pubblicità ha comunque lascerà i prezzi invariati per la pubblicità sui canali specializzati, e ritoccherà all’insù del 2% i listini del mezzo radio. Come scrive Italia Oggi, ci sarà invece una nuova impaginazione pubblicitaria sull’over the top RaiPlay, “con nuovi percorsi tematici in affiancamento ai tradizionali moduli target, e tariffe e modalità di vendita in continuità” dicono dalla concessionaria guidata da Gian Paolo Tagliavia.

Il cinema si conferma come mezzo on demand per eccellenza, “con profilo di fruizione altamente distintivo e dove sono previsti lunghi formati, creatività dedicate e flessibilità del palinsesto pubblicitario in sinergia con le altre piattaforme Rai”. In sostanza, “nell’autunno 2019 è proprio il contenuto al centro dell’offerta commerciale di Rai Pubblicità, che propone un nuovo approccio defi nito da percorsi tematici cross-mediali, personalizzabili, sostenuti da nuovi formati”.