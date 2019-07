La risposta cinese al Nasdaq, nuovo listino tech a Shangai: titoli al +520%

Apre il nuovo listino per i titoli tech alla Borsa di Shanghai e i titoli schizzano fino al 520% nella prima giornata di contrattazioni. I 25 gruppi quotati allo Star di Shanghai, già definito una sorta di risposta cinese al Nasdaq, hanno scatenato la frenesia degli investitori, con rialzi dei titoli compresi tra il 120% al 520% all’apertura delle contrattazioni. A schizzare più in alto di tutti è Anji Microelectronics Technology, che produce materiali per i semi-conduttori, giunto alla pausa di fine mattinata segnando un rialzo del 415%, mentre un altro gruppo produttore di chip, Montage Technology, ha visto il valore delle proprie azioni salire del 285%.

I 25 titoli quotati spaziano dalla produzione di microchip e biotecnologie fino all’intelligenza artificiale e hanno già raccolto 37 miliardi di yuan (4,79 miliardi di euro). In totale, finora, sono 148 i gruppi che hanno fatto richiesta di essere quotate allo Star di Shanghai. Il nuovo listino, fortemente voluto dal presidente cinese, Xi Jinping, ha come scopo quello di sostenere la crescita economica attraverso il finanziamento all’innovazione tecnologica, e rappresenta una nuova piattaforma per le start-up cinesi in un momento di incertezza dovuto ai contraccolpi della disputa tariffaria con gli Stati Uniti, con il settore tecnologico cinese nel mirino di Washington. Il nuovo listino rappresenta una novità nel settore delle società quotate in Cina: i titoli dello Star non hanno bisogno dell’approvazione governativa per essere quotati, come avviene per i titoli quotati a Shanghai e Shenzhen, e il nuovo listino permette alle aziende di quotarsi prima di realizzare guadagni. I titoli non hanno limitazioni ai movimenti dei prezzi e sono soggetti, come avvenuto anche nella mattina di oggi, a una sospensione di dieci minuti in caso di fluttuazioni eccessive.