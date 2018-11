Laurina Paperina disegna un biglietto di Natale per Dynamo Camp

Per Natale 2018 l’artista Laurina Paperina dona il proprio genio, disegnando un biglietto d’auguri a sostegno di Dynamo Camp. Associazione che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa per bambini e adolescenti affetti da gravi patologie, i fratelli sani e le loro famiglie. Il biglietto di Laurina Paperina è disponibile sul sito DynamoCamp-Regali Solidali, con una donazione consigliata di € 1,80. Un’opportunità per sostenere Dynamo Camp in occasione del Natale attraverso l’arte. https://regalisolidali.dynamocamp.org<https://regalisolidali.dynamocamp.org/>





DYNAMO CAMP - Associazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravie croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle sani. Le attività si svolgono presso Dynamo Camp e in Outreach in ospedali, case famiglia e a bordo del truck Dynamo Off Camp in tour nelle maggiori città italiane. Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, Terapia Ricreativa in acqua, attività di circo, Art Factory, Radio Dynamo, Dynamo Studios, Dynamo Musical sono attività proposte a Dynamo Camp e Radio, Studio, Musical sono proposte in Outreach. Tutte sono strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento ma anche e soprattutto di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza. Dynamo Camp è situato a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata WWF, Oasi Dynamo, e fa parte del SeriousFun Children’s Network di camp fondati nel 1988 da Paul Newman e attivi in tutto il mondo.

ART FACTORY - Con Art Factory Dynamo porta il mondo dell’arte all’interno di Dynamo Camp e fa diventare Dynamo Camp soggetto attivo nel mondo dell’arte, grazie alla partecipazione di artisti del panorama contemporaneo dell’arte. Ideatrice e responsabile del progetto è Diva Moriani, Vice Presidente di Intek Group (azienda fondatrice di Fondazione di Dynamo), Consigliere di Fondazione Dynamo e di Associazione Dynamo Camp Onlus. Ogni artista sviluppa con i bambini un progetto concepito ad hoc, secondo i propri canoni creativi, e guida i bambini nella liberazione della propria espressività. Il risultato sono opere uniche, che risultano dalla spontaneità dei bambini e dalla passione e esperienza dell’artista. In 10 anni hanno partecipato al progetto oltre 80 artisti che hanno donato il loro tempo e il loro genio per creare insieme ai bambini.