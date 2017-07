Le fonti Awards 2017: Defende è eccellenza dell’anno per Servizi di Hosting

Sul palco della famosa kermesse dedicata alle eccellenze italiane tenutasi lo scorso 29 giugno a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, Defende ha ricevuto un prestigioso riconoscimento: Le Fonti Awards 2017 - Eccellenza dell’Anno – Leadership – nella categoria Servizi di Hosting, con la seguente motivazione:



“Per offrire un efficiente servizio di hosting, dal più semplice al più avanzato, sia ai clienti singoli che alle web agency. Per l’erogazione di servizi e prodotti di qualità con l’obiettivo di soddisfare al meglio il cliente finale”



Capacità di instaurare un rapporto personale e di fiducia con il cliente, trasparenza nei servizi proposti e tecnici altamente preparati sono stati determinanti per l’assegnazione di questo riconoscimento.



Sul palco de Le Fonti Awards nel corso degli anni hanno presenziato grandi nomi dell’impresa italiana come VODAFONE, CUSTOM, ENI, SEA, AXA e molti altri.



“Per una piccola azienda in crescita come la nostra è un grande traguardo, considerando che operiamo in un settore dominato da grandi aziende anche internazionali. Sono lusingato e fiero; è un bel riconoscimento a fronte dell’impegno quotidiano mio e dei miei collaboratori” - commenta Lombardi fondatore della Defende - “Uno dei nostri maggiori punti di forza rispetto ai grandi competitor del settore è il servizio ‘seguito’, in grado di offrire al cliente un rapporto personale, di scambio e di fiducia. La preparazione tecnica, l’esperienza in ambienti eterogenei e la flessibilità nelle personalizzazioni dei servizi permette in particolar modo alle Web Agency di trovare un partner, un interlocutore che possa aiutarli ad espandere il proprio business o migliorare il proprio prodotto web, non un semplice fornitore di servizi come tanti.”

Cuore dei servizi Defende sono i web server ed i sistemi di posta elettronica; in affiancamento ai nuovi web Server che permettono la generazione di certificati SSL illimitati saranno presto disponibili altri servizi di protezione, più evoluti ed aggiornati, per i siti web.



La grande competenza Defende trova il suo apice nei servizi di posta elettronica, dal sistema dedicato Mailmox, che offre una protezione antivirus e antispam personalizzata, al più potente e recente Dex – Defende hosted exchange. Basato su tecnologia Microsoft Exchange, che oltre alla posta elettronica permette di organizzare e gestire calendari, rubriche e attività condivise, Dex – Hosted Exchange è geolocalizzato in Italia e ha una marcia in più rispetto ad Office 365 o GSuite in termini di personalizzazioni, filtri antispam, reportistica e velocità di assistenza diretta.



Per maggiori informazioni potete visitare www.defende.com o la pagina dedicata di Defende DEX – Hosted Exchange.