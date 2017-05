leitv.it (rcs) affida la raccolta pubblicitaria a websystem 24

Error processing SSI file



Leitv.it (http://www.leitv.it/), il sito del canale Lei del Gruppo RCS (Digicast) dedicato a un pubblico femminile in onda al canale 129 di Sky, punta a un ulteriore rafforzamento come punto di riferimento per il pubblico femminile, affermandosi come un vero e proprio magazine online. In questa nuova veste, Leitv.it affida la raccolta pubblicitaria a Websystem 24, la concessionaria digitale del Gruppo 24 Ore. Il sito Leitv.it è pensato per essere un vero compagno di vita per tutte le donne interessate a consigli pratici per la vita di tutti i giorni e a suggerimenti di stile. Leitv.it, completamente rinnovato nel 2016 con ottimi riscontri di pubblico e raccolta, si distingue infatti per un’interazione costante con le utenti, grazie anche alle numerose rubriche che offrono alle lettrici preziosi consigli pratici, ispirazioni e idee per la vita di ogni donna.

Il magazine è articolato in nove aree tematiche (tra cui cucina, benessere, bellezza, moda, casa, giardinaggio, matrimonio, viaggi, oroscopo), a cui si aggiunge una area dedicata agli speciali, legati a festività e occasioni particolari. Agli articoli tematici si aggiunge l’area dedicata alla programmazione televisiva, che offre tutte le informazioni relative ai programmi del canale TV, con anticipazioni, approfondimenti e video extra. Tra i temi, la cucina ha una visibilità privilegiata con un ampio spazio dedicato già nella home page e la possibilità di esplorare le oltre 1200 video-ricette divise per tipologia (in base alle intolleranze o abitudini alimentari) o per portata e pasto. Dal mese di marzo la raccolta pubblicitaria di Leitv.it è affidata a Websystem 24, la divisione digital della concessionaria System 24 – Gruppo 24 Ore, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei ricavi digitali attraverso l’attenzione alla qualità e al rapporto con gli investitori pubblicitari e attraverso lo sviluppo di progetti tailor made per i clienti.

Francesco Carione, direttore generale di Digicast, commenta: “Il passaggio a WebSystem 24 ci permetterà di valorizzare al massimo i nostri contenuti di alta qualità, creando un ambiente ideale per soluzioni native e iniziative editoriali speciali. Leitv.it negli ultimi anni si è imposto come uno siti più amati sia dal pubblico femminile che dai brand. La varietà e la freschezza dei contenuti, il linguaggio social e la capacità di essere up to date hanno portato Leitv.it ad una crescita costante di utenti e pagine, con un’ampia focalizzazione (oltre 70%) sul target donna.”

Luca Paglicci, Direttore WebSystem 24, dichiara: “Grazie a Digicast e all’ingresso di Leitv.it, il posizionamento del Quality Network che da sempre contraddistingue l’offerta complessiva di Websystem 24, trova ulteriore conferma e rafforzamento. In particolare Leitv.it arricchisce significativamente la copertura del target femminile del network, imprescindibile per aziende di numerosi settori merceologici, tra cui moda, benessere, salute, food, il cui successo passa, nell’ambito delle strategie di comunicazione, dalla selezione di contesti editoriali digital sempre più autorevoli e professionali. La propensione di Digicast alla realizzazione di progetti speciali e collaborazione con i brand permetterà alla nostra struttura di proporre soluzioni di comunicazione realmente native e tailor made.”