Libri e romanzi? Nel mondo valgono 22 miliardi di euro

Il mercato del libro contrae un po' ovunque nel mondo come spiega ItaliaOggi, il numero delle case editrici diminuisce tendendo alla concentrazione ma il libro di varia rappresenta ancora il 40% del fatturato dei primi 56 gruppi editoriali nel mondo. Si tratta di un business complessivo pari a 22 miliardi di euro, almeno secondo la classifica e le stime pubblicate da Livres Hebdo, testata specializzata e seguita nel mondo dell'editoria. Tanto per avere un termine di confronto, le pubblicazioni professionali (come i libri di testo) non solo sembrano cavarsela meglio a livello di vendite ma dispongono anche di un bacino di lettori sempre vivo, come gli studenti.

Ciò nonostante, il loro giro d'affari si ferma sui 15 miliardi di euro globali. E chi sono le prime tre case editrici di varia+educazione, nel mondo, secondo Livres Hebdo? C'è la tedesca Bertelsmann, la britannica Pearson e la francese Hachette. Tra i professionali spiccano Reed-Elsevier, Thomson Reuters e Wolters Kluwer.