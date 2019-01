Lidl Italia sceglie nuovamente Omd come business partner

Inizio d’anno in positivo per OMD che ha vinto la gara per la gestione del budget media e delle strategie di marketing di Lidl Italia. Il pitch, ha visto coinvolte tre diverse agenzie, tra cui OMD, che si occupa del cliente dal 2014. Le aziende chiamate a partecipare si sono confrontate in particolare sul planning e sul buying del mezzo TV, dove dominano gli investimenti in comunicazione dell’Azienda della GDO con sede a Verona.

Lidl Italia ha scelto di proseguire la collaborazione con OMD per i prossimi due anni affidando all’Agenzia la gestione delle attività di marketing e media.

Francesca Costanzo, OMD Managing Director dichiara: “Siamo molto orgogliosi che Lidl Italia abbia rinnovato la sua fiducia nel nostro team e nella nostra capacità di raggiungere insieme anche gli obiettivi di business più sfidanti. È una conferma della relazione di valore che costruiamo ogni giorno con i nostri clienti”.