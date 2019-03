Life Science è boom. Crescita del settore trainata. Ecco i settori al top

Il settore farmaceutico italiano occupa la prima posizione in Europa per quanto concerne la produzione. Secondo i dati raccolti nell’ultima indagine di the European House Ambrosetti, nel 2017 il nostro Paese ha prodotto farmaci per un valore di 31,2 miliardi di euro, sorpassando anche la Germania. Il grande investimento in innovazione si è rivelato la carta vincente per il successo, un requisito necessario per stare sul mercato e rimanere altamente competitivi. Non è un caso, infatti, che le Life Science dal punto di vista della ricerca e sviluppo rappresentino una delle punte di diamante del Made in Italy. Il perfetto stato di salute del comparto, in particolare dell’industria farmaceutica, trova la propria conferma anche nei numeri relativi all’occupazione: nel solo 2017 erano 65.400 i professionisti impiegati nel settore, quota che ha toccato i 132 mila addetti se si prende in considerazione anche l’indotto.

Kelly Services ha maturato una vera e propria expertise nel settore, aiutando le aziende a sviluppare strategie mirate per l’attraction e la retention dei talenti e supportando i candidati in tutte le fasi di selezione.

Ecco alcune delle posizioni attualmente ricercate da Kelly Services:

MANAGING DIRECTOR: la figura ricercata per un’azienda farmaceutica collaborerà direttamente con i dipartimenti internazionali della casa madre (Area Management, Regulatory Affairs, etc.) e avrà la responsabilità di implementare le strategie e i progetti atti allo sviluppo del business per la filiale italiana. La RAL è pari a 110-120k.

TERRITORY MANAGER: il candidato sarà responsabile della promozione e vendita dei prodotti della linea assegnata e di gestire i contatti con responsabili di strutture ospedaliere pubbliche e private – principalmente nei reparti di Otorinolaringoiatra e Neurochirurgia del Nord Italia. La RAL è pari a 55-60K + variabile + benefit aziendali.

SALES MANAGER FOOD: la risorsa si occuperà di gestire, a livello nazionale, la promozione e la vendita di specialties chimiche presso i clienti affidati, principalmente nel settore FOOD con particolare focus all'ambito BAKERY e SAVOURY. La RAL è pari a 60-65K + variabile + benefit aziendali.

BUSINESS DEVELOPMENT EUROPE: il candidato si interfaccerà direttamente con il direttore commerciale Italia e sarà responsabile della gestione e dello sviluppo commerciale presso realtà e distributori leader nel settore Animal Nutrition e Pet Food su tutto il territorio EMEA. La RAL è pari a 130K + variabile + benefit aziendali.

BUSINESS DEVELOPMENT DIAGNOSTICA: la figura sarà responsabile dello sviluppo vendite, sia in Italia che all’estero, di kit per la diagnosi, ricerca e applicazioni terapeutiche nel campo dell’Oncologia, Microbiologia e Farmacogenetica. La RAL è pari a 40K + variabile + benefit aziendali.