Liliana Faccioli Pintozzi (abbreviamo, data la lunghezza, in LFP) è stata la corrispondente di SkyTg24 da New York, la sede più prestigiosa per un giornalista. LFP è brava e spigliata e si vede che ama il suo mestiere, soprattutto quando si ha la fortuna di svolgerlo sulle rive del fiume Hudson invece che da qualche Paese sulle rive di un fiumiciattolo sconosciuto. Da qualche tempo è stata spostata a Londra, che non è proprio un sobborgo ignoto, sostituita dalla brava Giovanna Pancheri proveniente a sua volta da Bruxelles.

Liliana Faccioli Pintozzi ha un cognome lungo e doppio che spesso in Italia è sinonimo di importanza, basti ricordare la satira di Paolo Villaggio sulla Contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare ma, stranamente, per chi ha il gusto dell’aggiunta cognomesca, manca un altro cognome, il più importante: Buttiglione. Infatti, il cognome completo dovrebbe essere Liliana Faccioli Pintozzi Buttiglione (LFPB), ma nella sfilza manca proprio l’ultimo cognome che però è il più significativo. Infatti LFP è infatti figlia di Angela Buttiglione che fu giornalista Rai ex conduttrice del Tg1 e, a sua volta, sorella del politico Rocco Buttiglione che è anche professore filosofo esperto di cose vaticane e che dopo 24 anni di permanenza ininterrotta il popolo italiano è riuscito a mandare a casa alle ultime elezioni politiche dello scorso marzo.

Insomma, nulla di male a firmarsi sempre con il doppio cognome, però in questo caso, sarebbe meglio firmarsi col triplo, perché c’è anche lui anche se non compare mai.