Lilli Gruber via da Otto e Mezzo: la petizione online

Una petizione online per mandare via Lilli Gruber da Otto e Mezzo su La7. La si trova sul sito change.org da una settimana.

Eccoquanto si legge:

"Lilli Gruber non sembra essere in grado di fare il mestiere della giornalista in maniera obiettiva ed equanime. Il suo stile di giornalismo, giudicato fazioso e strumentale all'agenda politico-finanziaria neoliberista, offende troppe persone per poter continuare ad avere uno spazio importante come quello di Otto e Mezzo.

In una recente puntata della trasmissione, la conduttrice si è permessa persino di offendere un precedente Ministro della Repubblica utilizzando la tecnica del body shaming (offese e bullismo per le condizioni del corpo, non considerato conforme agli standard di bellezza imposti dai media).

La Gruber è davvero strumentale ad alcuni poteri antidemocratici?Chi lo sa, certo è che Lilli è anche colei che ha permesso a Mario Monti di mentire sulla sua identità di massone appartenente alla loggia sovranazionale conservatrice "Babel Tower". Di tale affiliazione massonica avevano parlato giornali e tv. Eppure la Gruber non ha consentito un contraddittorio con Gioele Magaldi che quella affiliazione massonica aveva reso pubblica.

Chiediamo che La7 rimuova Lilli Gruber dalla posizione di presentatrice di Otto e Mezzo, o sostituisca la trasmissione con qualcosa di nuovo ed informativo".