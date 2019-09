Linkiesta cambia direttore: Christian Rocca al timone

Cambio di guardia per la direzione editoriale di Linkiesta con Christian Rocca che prenderà le redini del giornale online. Un passato fra il Foglio e la direzione del mensile del Sole 24 Ore “Il”. L’interim della direzione responsabile è affidato al momento a Lidia Baratta (che ha rifiutato la direzione definitiva). Tra i prossimi appuntamenti pubblici per la redazione del giornale online c’è la seconda edizione del festival GenerAzione in calendario l’8 e il 9 novembre a Milano.