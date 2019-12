Linux, arrivano i suoi sistemi operativi su Android

Sono finiti i tempi in cui bisognava passare per complesse procedure per poter usare una distro Linux sul proprio dispositivo Android. Infatti, adesso è possibile avviare Ubuntu e "soci" semplicemente installando un'applicazione dal Play Store ed effettuando pochi altri passaggi, come riporta Evereye.it

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale del progetto, tutto quello che bisogna fare è scaricare l'app gratuita AndroNix dal Play Store e seguire le istruzioni che compaiono a schermo. Per maggiori dettagli sulla procedura da eseguire, vi rimandiamo a BeBoom. Tra le distro Linux supportate troviamo Ubuntu, Kali Linux e Debian, giusto per citare le più conosciute

L'applicazione non ha bisogno dei permessi di root, visto che vengono utilizzati Termux e VNC Viewer, In ogni caso, molto interessante il fatto che sia possibile attivare anche delle interfacce desktop e che sia tutto disponibile gratuitamente. Certo, si possono ottenere alcuni vantaggi acquistando la versione Premium dell'app, ma in linea generale siamo sicuri che gli utenti più "smanettoni" troveranno sicuramente pane per i loro denti

Chiaramente stiamo parlando di un progetto di nicchia che può interessare solamente coloro che vogliono provare un'esperienza diversa sul proprio smartphone. Tuttavia, si tratta sicuramente di un bel passo in avanti rispetto alle complesse procedure necessarie fino a qualche anno fa. Insomma, se volete provare qualche distro Linux su un dispositivo Android, questo sembra essere il momento propizio per farlo.