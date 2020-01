LiveXtension agenzia di comunicazione di Evolvere, acquisita da Eni

Si apre un nuovo capitolo nella collaborazione tra LiveXtension ed Evolvere, leader italiano della generazione distribuita, che gestisce oggi un portafoglio di quasi 11mila impianti fotovoltaici in tutta Italia e una community di oltre 60mila iscritti. Grazie al lavoro svolto dal 2018 a oggi e al solido rapporto di fiducia instaurato, a LX è stato riconfermato l’incarico di affiancare Evolvere in tutte le attività di comunicazione, online e offline: dalla gestione delle property social alle campagne brand e acquisition, dalla strategia di comunicazione allo sviluppo della creatività. LX guiderà la pianificazione del budget media a disposizione, con l’obiettivo comune di contribuire all’acquisizione di nuovi clienti, a supporto del piano industriale della società.

Gianni Fiammengo, Amministratore Delegato di LiveXtension, dichiara: “felici per la fiducia rinnovata e per gli ottimi risultati raggiunti in questi anni di collaborazione, continuiamo a lavorare insieme per sostenere la crescita di Evolvere in un settore altamente competitivo e in continuo cambiamento. Ancora una volta LX si riconferma un partner competente su tutte le aree di attività legate al marketing e alla comunicazione.” LX lavorerà a fianco del team marketing e digital di Evolvere guidato da Filippo Falcin, per concretizzare gli importanti obiettivi dell’azienda, ulteriormente rafforzati con il recente ingresso nel Gruppo Eni. Evolvere ambisce infatti a diventare protagonista assoluto della rivoluzione verso la sostenibilità e l’energia pulita, dove il prosumer – piccolo produttore e consumatore di energia - assume un ruolo centrale.