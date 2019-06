Lombard Odier IM: Andrea Redaelli nuovo Senior Sales per l'Italia

Laureato nel 2010 in Finanza all’Università Bocconi di Milano, Andrea Redaelli, 33 anni, lavorerà insieme a Giancarlo Fonseca, Head of Distribution, per sviluppare il canale Retail, in particolare Reti di Consulenza Finanziaria e Private Banking, per la Branch italiana del Gruppo Svizzero, portando all’interno dell’azienda la sua profonda conoscenza ed esperienza nel settore del risparmio gestito.

Redaelli proviene da Blackrock dove negli ultimi 8 anni ha ricoperto diversi ruoli, da ultimo come Sales nel Team Retail con focus sulla clientela Wholesales e responsabilità su mercati esteri quali Grecia e Malta.

“Andrea ha sviluppato competenze e conoscenze tecniche di alto livello durante la sua esperienza al servizio della clientela Wholesales (Fund Buyers/Advisory desk/Multimanager Selection Desk), che metteremo a disposizione dei nostri Partners nella Distribuzione per elevare ulteriormente il livello qualitativo del nostro servizio di supporto commerciale e di sviluppo del business.” ha commentato Giancarlo Fonseca.