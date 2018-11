Lottomatica, ecco le 5 start up vincitrici del progetto “Idee Vincenti”

LOTTOMATICA: IDEE VINCENTI, IL PROGETTO PER SOSTENERE IL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO ITALIANO

Il tempo talvolta cancella e riscrive i luoghi, immaginiamo ora di poterli rivivere esattamente come erano all’epoca, o ancora immaginiamo di non avere l’opportunità di vedere con i nostri occhi opere artistiche collocate nei più grandi musei italiani e poterle finalmente “toccare con mano” e ancora di proteggere e fruire dei beni archeologici del nostro Paese attraverso un processo di archiviazione 3D.

Sono solo alcune delle idee innovative alla base dei 5 progetti vincitori di “Idee Vincenti” (www.idee-vincenti.it), il progetto ideato e sostenuto da Lottomatica, attraverso Il Gioco del Lotto in partnerhsip con PoliHub (incubatore d'impresa del Politecnico di Milano gestito da Fondazione Politecnico) destinato a sostenere il patrimonio artistico e culturale italiano attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative quali realtà virtuale e aumentata, blockchain, Internet of Things, Intelligenza Artificiale.

I 5 progetti vincitori accederanno ora al programma di accelerazione della durata di 6 mesi in PoliHub per la realizzazione del piano di sviluppo. Successivamente a questa fase, le idee di impresa verranno accompagnate sul mercato attraverso incontri mirati con investitori, istituzioni pubbliche, fondazioni che potrebbero essere interessate a sponsorizzare i progetti, favorendone l’adozione e garantendone la sostenibilità economica.

LOTTOMATICA - IDEE VINCENTI: I VINCITORI

Presentato a giugno, dopo cinque mesi di lavori, “Idee Vincenti” svela oggi i 5 progetti vincitori che si sono distinti tra oltre 80 candidature:

Aerariumchain.com (Monza)

Progetto che segnerà la nuova frontiera della protezione e fruizione dei beni artistici e archeologici, sia pubblici che privati. Attraverso un sistema altamente sofisticato questa Start Up sarà in grado di archiviare attraverso scan 3D beni artistici e architettonici. Tecnologie utilizzate: Intelligenza artificiale, blockchain, realtà aumentata

AuthclicK (Como)

Progetto incentrato sulla valorizzazione della fotografia come memoria dei beni culturali e artistici del Paese. La Start Up consentirà la scoperta, valorizzazione e tutela dell’opera di nuovi talenti, di archivi e repertori inediti nonchè l’elaborazione di un sistema di certificazione estetica della fotografia e l’uso di metodologie avanzate di digitalizzazione. Tecnologie utilizzate: blockchain

CityOpenSource (Napoli)

Piattaforma (webapp) che permetterà di realizzare progetti collaborativi di digital storytelling localizzando contenuti multimediali e dati su mappe interattive, con l’obiettivo di rendere maggiormente protagonisti i cittadini nel racconto dei loro territori e promuovere lo sviluppo di servizi di offerta turistica community‐based. Tecnologie utilizzate: intelligenza artificiale

Percorsi di contaminazione tattile (Tortona)

Progetto finalizzato a creare un modo per usufruire della conoscenza sensoriale e immersiva dell’arte anche attraverso il tatto. Un servizio di inclusione sociale rivolto ad un ampio pubblico, quello dei non-vedenti nonché i più piccoli, attuato attraverso la rappresentazione di opere e la costruzione didattica di percorsi che consentano la fruizione di riproduzioni “tattili” di opere d’arte. Tecnologie utilizzate: Internet of Things

Vedere l'invisibile (Novara)

Progetto che intende riprodurre un’esperienza immersiva, attraverso realistiche ricostruzioni 3D frutto di lunghi e silenziosi anni di ricerche, per far rivivere oggi luoghi come i Giardini Arciducali di Monza o la milanese Sala delle Cariatidi, creduti ormai persi per sempre. Il progetto si rivolge inoltre a ipovedenti in un’ottica di forte inclusione sociale. Tecnologie utilizzate: realtà virtuale

Lottomatica - Idee Vinceti: i dati

Il 50% dei progetti si basa sull’utilizzo di big data, machine learning, NFC e RFID; il 37% invece propone soluzioni basate sull’augmented reality; stessa percentuale – pari al 23% – per idee legate a IoT e intelligenza artificiale; il 21% invece ha proposto idee che prevedono l’uso della virtual reality; il 17% ha presentato soluzioni basate sulla blockchain.