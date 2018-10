Lovable ritorna con 'The Strip'. Valorizzare la propria unicità

Nuova campagna pubblicitaria, The Strip, di Lovable ideata e realizzata da Publicis Italia. L’agenzia segue il cliente in Francia e ha deciso di affidarsi anche in Italia alla realtà guidata da Bruno Bertelli. La pianificazione è di Initiative.

Nessuna persona è uguale alle altre e ognuno può valorizzare la propria unicità: questa è la convinzione che l’azienda vuole trasmettere attraverso il nuovo posizionamento.

Lo spot, sviluppato con la direzione creativa esecutiva di Bruno Bertelli e Cristiana Boccassini e la regia di Francesco Calabrese, è un invito a liberarci dagli stereotipi di bellezza per fare spazio alla nostra unicità.

The Strip, si legge su www.engage.it, è parte di un percorso di comunicazione a 360°: oltre allo spot tv, on air su tutte le reti Mediaset, la comunicazione viene amplificata con investimenti sui canali digital grazie ad un piano sviluppato su diversi formati creativi realizzati per comunicare in maniera personalizzata ad ogni specifico target e per massimizzare la sinergia fra on-line e punti vendita in tutti i canali distributivi.