Luciana Littizzetto e lo show volgare di ieri sera

Luciana Littizzetto si è esibita ieri sera nel solito repertorio fatto di battute scontate che non fanno più ridere neppure un collegio di educande, farcito dalle immancabili parolacce ed allusioni sessuali sui puntali degli alberi di Natale con in più anche gestacci scurrili.

Non contenta, la Littizzetto se l’è presa anche con il povero Bruno Vespa per via della pelle non propriamente nivea dell’abruzzese, che la presentatrice torinese ha paragonato addirittura alla prima foto butterata della superficie di Marte ripresa dalla sonda InsIght da poco atterrata sul pianeta Rosso.

Poi se l’è presa con il commissario Ue Pierre Moscovici facendogli il classico gesto dell’ombrello abdicando anche alla sua femminilità.

Magari Moscovici non è molto simpatico in Italia ed anche a me personalmente, ma c’è modo e modo di rappresentare il fastidio nei suoi confronti e quello della Littizzetto, su una rete nazionale in prima serata, non è sicuramente accettabile e potrebbe complicare il percorso di dialogo tra governo e Commissione Ue sulle misure finanziarie.

Tutto questo “teatrino” si è svolto, come al solito, dal furbo Fabio Fazio a Il tempo che fa, che nella coppia svolge il ruolo di spalla che ha il (finto) compito di arginare l’eloquio della Littizzetto alzandogli invece la “palla” per le sue battutacce.

La conduttrice ha avuto anche il delicato pensiero di dedicare una “poesia”, cioè una filastrocca di rime infantili, al suo compagno d’etere che compiva gli anni. Di seguito la solita rima volgare che manco all’asilo fa più ridere.:

“Va la sonda nello spazio, tra i ma*oni Fazio”…

Uno schema vecchio e ripetitivo, oltretutto sparato in prima serata su Rai 1 di domenica sera con la massima visibilità.

Solite battute velenose sul governo, sui genitori dei ministri e tutto l’usuale corredo.

Qualche giorno fa un’altra battutaccia volgare a sfondo sessuale nei confronti di Matteo Salvini:

Ma la domanda è: la Littizzetto non aveva annunciato più volte la preoccupazione che il programma sarebbe stato smantellato armi e bagagli dai “cattivoni” del nuovo governo?

Tanti cittadini avevano tratto un sospiro di sollievo.

Perché invece è ancora lì a spargere veleno ciondolando come una marionetta sull’acquario?

È possibile che bravi presentatori e giornalisti siano tenuti fuori mentre il duo continua la sua opera?

La nuova dirigenza Rai, visto che ora sono complete le nomine anche dei direttori di testata, dovrebbe occuparsi di tutti quei personaggi che, indipendentemente dalle simpatie politiche, scambiano il servizio pubblico per a propria palestra egotica.

Ma, indipendentemente da chi ci sia in Rai, pare che il duo sia inamovibile.