Mahmood ha un fidanzato e si chiama Lorenzo

Mahmood esce allo scoperto e non si nasconde più. Il cantante reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo è stato colto in attimi di intimità con un ragazzo classe 1989: Lorenzo Tobia Marcucci, toscano (originario di Lucca, poi ha frequentato l’università a Firenze), tifoso della Fiorentina, Lorenzo lavora nella moda per il brand Guidi 1896.

Il vincitore di Sanremo a destra



Da quanto emerge dal suo profilo Instagram ha gusti raffinati ed eleganti. Gli amici comuni raccontano che un profondo sentimento lo lega a Mahmood e che i due sono una coppia solida, che non si è lasciata destabilizzare dallo tsunami del successo. Nelle foto che “Chi” pubblica in esclusiva, il cantante dopo essere stato a Radio Italia Live, raggiunge il fidanzato in un locale vicino a Porta Venezia, zona della movida gay, con una coppia di altri amici. Lorenzo lo guarda insistentemente, forse si sente un po’ trascurato, mentre Mahmood rimane sulle sue, preoccupato dalla presenza di occhi indiscreti.



Il bacio fra i due Il bacio fra i due

Poi, la coppia prende una macchina a noleggio. Si fermano sotto casa di Lorenzo e si baciano teneramente. Per più di un’ora, tra un bacio e l’altro, i due chiacchierano amabilmente.