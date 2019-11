"Mai in tv con esponenti di estrema destra". Fronte comune delle deputate Pd

FASCISMO. DEPUTATE PD: MAI IN TRASMISSIONI CON PERSONAGGI DI ESTREMA DESTRA - "Quello che e' accaduto nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4 dove un personaggio inquietante di estrema destra si e' permesso di lanciare gravi minacce agli altri ospiti, in particolare in questo caso contro una donna coraggiosa e contro i carabinieri, usufruendo di una vetrina nazionale e' incredibile e inaccettabile. In trasmissioni come queste, dove invitano personaggi del genere, il Pd non deve mandare piu' nessuno dei suoi rappresentanti". Cosi' in una nota le deputate democratiche.

FASCISMO. SERRACCHIANI (PD): DISERTEREMO PROGRAMMI TV CHE INCITANO A ODIO - "Noi non accettiamo questi toni e queste minacce nei confronti degli ospiti. Per questo ho proposto, assieme alle colleghe del @pdnetwork, di disertare queste trasmissioni televisive che incitano all'odio e alla violenza. È ora di finirla". Lo scrive su twitter Debora Serracchiani, deputato e vice presidente del Partito Democratico, in relazione ai momenti di tensione vissuti ieri durante la puntata di "Dritto e Rovescio" e la rissa sfiorata tra il vignettista Vauro e un ospite del programma.

TV: ZINGARETTI CON SERRACCHIANI, 'MAI PIU' DEM IN TALK CHE INCITANO ODIO' - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha condiviso la proposta via twitter di Debora Serracchiani. La vicepresidente dem, dopo la rissa sfiorata nella trasmissione 'Dritto e rovescio', ha proposto di disertare "trasmissioni che incitano all'odio e alla violenza".